Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9% в начале основной сессии на фоне отскока нефти

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду растет на фоне отскочившей вверх нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $87 за баррель) из-за новой эскалации на Ближнем Востоке, сдерживающими факторами для покупателей остаются геополитическая напряженность и санкционные риски со стороны Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,9%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2211,38 пункта (+0,9%), индекс РТС - 885,24 пункта (+0,9%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+2,5%), "Роснефти" (+2,3%), "Яндекса" (+2,1%), "Татнефти" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июля, составляет 78,698 руб. (+68,08 копейки).

"Яндекс" во II квартале 2026 года получил выручку в 386 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания в среду. Скорректированная EBITDA выросла на 35% до 89 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 23%, увеличившись на 3,1 п.п.

Менеджмент "Яндекса" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию; совет директоров рассмотрит предложение на заседании 31 июля.

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "МТС" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "Полюса" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Сбербанк в I полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% - до 1,019 трлн руб.; чистая прибыль банка во II квартале текущего года выросла на 20,9% - до 511,2 млрд руб. Результаты оказались выше консенсус-прогноза аналитиков, предусматривавшего рост чистой прибыли в I полугодии на 18,0% (до 1,014 трлн руб.), во II квартале - на 19,6% (до 506 млрд руб.).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,1%).

Сенаторы США в среду проголосовали за дальнейшее рассмотрение законопроекта, подразумевающего возможность дополнительных санкций против РФ, сообщают американские СМИ. В сообщениях подчеркивается: такие результаты показывают, что в итоге сенаторы без проблем одобрят законопроект.

При этом пока неясно, когда состоится финальное голосование. Не исключено, что оно пройдет уже на следующей неделе. Затем, с 10 августа, Сенат приостановит работу до сентября. В свою очередь Палата представителей сможет рассмотреть законопроект только в сентябре, так как уже находится на летних каникулах.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, для рынка акций РФ рисками остаются санкции Запада и геополитическая напряженность - Великобритания, например, заявила о готовности направить войска на территорию Украины после достижения режима прекращения огня, а также сохраняющаяся жесткая риторика сторон.

Индекс МосБиржи проторговывает зону сопротивления 2200 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может перейти в диапазон 2200-2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2100 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что рынок акций пытается снять локальную техническую перекупленность после мощного отскока. При этом наметившийся боковик не отменяет сценарий возобновления распродаж с переписыванием локальных минимумов после отскока.

Пока драйверов для продолжения роста не наблюдается. Ситуация вокруг Украины не подает проблесков начала урегулирования, нефть, несмотря на ограничения трафика поставок, торгуется около $85 за баррель, а не $100-150 за баррель, как этого ожидали многие ранее, отмечает Зацепин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что актуальным для индекса МосБиржи останется диапазон 2150-2250 пунктов.

"Сегодня ожидаем продолжения консолидации рынка в середине диапазона 2150-2250 пунктов по индексу МосБиржи. При этом в ходе сессии есть риски закрепления рынка в нижней половине данного коридора на фоне сохранения тенденции к фиксации прибыли по длинным позициям в акциях в отсутствии новых поводов, способных стимулировать продолжение роста. При этом подъем цен на нефть может несколько поддержать рынок, выведя в лидеры бумаги нефтегазового сектора", - считает эксперт.

Важным событием дня станет публикация данных Росстата по недельной инфляции, что может способствовать пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки ЦБ и, соответственно, отразиться на спросе на акции. Среднесрочно, учитывая отсутствие существенных позитивных сдвигов в основных фундаментальных факторах, сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года. В сложившейся ситуации формирование средне- и долгосрочных позиций выглядит преждевременным, а покупки акций в расчете на краткосрочное продолжение восстановления несут на себе повышенные риски, полагает Зварич.

Мировые фондовые индексы

В США накануне подросли индексы акций Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,2%), но просел Nasdaq (-0,2%). Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает, что ФРС сохранит ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам этого заседания.

Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле оценивается трейдерами в 30%, шансы на ее подъем в сентябре - более чем в 56%, по данным FedWatch.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX подрос на 1%, южнокорейский Kospi упал на 6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены растут после резкого падения с начала недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $87,11 за баррель (+3,6% и -4,8% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $82 за баррель (+3,5% и -4,1% накануне).

Накануне обе марки завершили торги на двухнедельных минимумах на фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Однако в среду котировки перешли к активному восстановлению на сообщениях, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim. "Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР.

Также иранские ВВС сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,3 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 17:30 по Москве.