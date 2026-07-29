"Яндекс" во II квартале нарастил выручку на 16% до 386 млрд рублей
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" во II квартале 2026 года получило выручку в 386 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
Скорректированная EBITDA выросла на 35% до 89 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 23%, увеличившись на 3,1 п.п.
Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в размере 384,8 млрд рублей, скорр. EBITDA – в размере 82,8 млрд рублей при рентабельности показателя на уровне 21,5%.
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" во II квартале составила 48 млрд рублей, показав рост на 56%.
На 30 июня остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов составил 296 млрд рублей; а соотношение скорр. чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,02.
Компания сохраняет прогноз на 2026 год по росту выручки порядка 20% и скорр. EBITDA на уровне 350 млрд рублей.
Выручка "Яндекса" по сегментам во II квартале 2026 г., млрд руб.:
|II квартал 2026
|II квартал 2025
|Изменение
|Поисковые сервисы и ИИ*
|137,4
|126,3
|9%
|Городские сервисы**
|215,6
|183,1
|18%
|Персональные сервисы***
|64,9
|49,1
|32%
|Б2Б Тех****
|15,3
|11,9
|29%
|Автономные технологии*****
|0,1
|0,1
|78%
|Прочие сервисы и инициативы
|3,4
|3,0
|15%
Скорр. EBITDA "Яндекса" по сегментам во II квартале 2026 г., млрд руб.:
|II квартал 2026
|II квартал 2025
|Изменение
|Поисковые сервисы и ИИ*
|63,7
|56,8
|12%
|Городские сервисы**
|34,4
|12,8
|168%
|Персональные сервисы***
|2,5
|2,1
|20%
|Б2Б Тех****
|3,7
|2,6
|43%
|Автономные технологии*****
|(6,0)
|(3,3)
|Прочие сервисы и инициативы
|(9,2)
|(4,6)
* Поиск, Карты, Браузер и ряд других информационных и транзакционных сервисов, в том числе устройства и нейросеть "Алиса", а также классифайды: Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда", "Яндекс Путешествия" и "Яндекс Исполнители"
** Райдтех (такси, каршеринг, аренда самокатов, сервис аренды пауэрбанков и др.); E-commerce (маркетплейс "Маркет", сервис доставки продуктов "Лавка", а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов "Еда" и "Деливери"); Доставка (логистический сервис, сервис для оплаты топлива на АЗС "Яндекс Заправки" и др.)
*** Плюс и развлекательные сервисы; "Яндекс Афиша" и продюсерский центр "Плюс Студия"; Финансовые сервисы и др.
**** Платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис с сервисами для личных дел и совместной работы "Яндекс 360" и несколько других направлений
***** Роботакси, роботы-доставщики, автономные грузовики, а также разработка решений для складской автоматизации