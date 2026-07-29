"Яндекс" во II квартале нарастил выручку на 16% до 386 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" во II квартале 2026 года получило выручку в 386 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 35% до 89 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 23%, увеличившись на 3,1 п.п.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в размере 384,8 млрд рублей, скорр. EBITDA – в размере 82,8 млрд рублей при рентабельности показателя на уровне 21,5%.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" во II квартале составила 48 млрд рублей, показав рост на 56%.

На 30 июня остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов составил 296 млрд рублей; а соотношение скорр. чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,02.

Компания сохраняет прогноз на 2026 год по росту выручки порядка 20% и скорр. EBITDA на уровне 350 млрд рублей.

Выручка "Яндекса" по сегментам во II квартале 2026 г., млрд руб.:

II квартал 2026 II квартал 2025 Изменение Поисковые сервисы и ИИ* 137,4 126,3 9% Городские сервисы** 215,6 183,1 18% Персональные сервисы*** 64,9 49,1 32% Б2Б Тех**** 15,3 11,9 29% Автономные технологии***** 0,1 0,1 78% Прочие сервисы и инициативы 3,4 3,0 15%

Скорр. EBITDA "Яндекса" по сегментам во II квартале 2026 г., млрд руб.:

II квартал 2026 II квартал 2025 Изменение Поисковые сервисы и ИИ* 63,7 56,8 12% Городские сервисы** 34,4 12,8 168% Персональные сервисы*** 2,5 2,1 20% Б2Б Тех**** 3,7 2,6 43% Автономные технологии***** (6,0) (3,3) Прочие сервисы и инициативы (9,2) (4,6)

* Поиск, Карты, Браузер и ряд других информационных и транзакционных сервисов, в том числе устройства и нейросеть "Алиса", а также классифайды: Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда", "Яндекс Путешествия" и "Яндекс Исполнители"

** Райдтех (такси, каршеринг, аренда самокатов, сервис аренды пауэрбанков и др.); E-commerce (маркетплейс "Маркет", сервис доставки продуктов "Лавка", а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов "Еда" и "Деливери"); Доставка (логистический сервис, сервис для оплаты топлива на АЗС "Яндекс Заправки" и др.)

*** Плюс и развлекательные сервисы; "Яндекс Афиша" и продюсерский центр "Плюс Студия"; Финансовые сервисы и др.

**** Платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис с сервисами для личных дел и совместной работы "Яндекс 360" и несколько других направлений

***** Роботакси, роботы-доставщики, автономные грузовики, а также разработка решений для складской автоматизации