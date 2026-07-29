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Сбербанк ухудшил прогнозы по росту корпоративного кредитования и депозитов юрлиц на 2026 год

Сбербанк ухудшил прогнозы по росту корпоративного кредитования и депозитов юрлиц на 2026 год
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк понизил прогноз по темпам роста рынка корпоративного кредитования в 2026 году до 8-10% с прежних ожиданий 10-12%, будет расти в соответствии с сектором, говорится в презентации банка.

"Учитывая замедление российской экономики и сохранение жесткой денежно-кредитной политики до конца года мы понижаем ожидания относительно темпов роста рынка кредитования юрлиц с интервала 10-12% до интервала 8-10%, и Сбер на рынке будет расти в соответствии с сектором", - заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке с аналитиками.

Кроме того, Сбер ухудшил ожидания по динамике роста рынка депозитов юрлиц до 5-8% с 10-12%. Банк будет расти в соответствии с сектором.

Объем средств юрлиц в Сбере за квартал снизился на 7,9%, что связано с сохранением тренда на сокращение размещенных и государственных средств. "Мы видим, как сегодня бюджет исполняется с большим дефицитом, поэтому размещенные средства государства снижаются. И средства компаний тоже растут очень медленно, лишь на 1,6% за аналогичный период. Соответственно, мы существенно скорректировали прогноз по рынку средств юрлиц по итогам 2026 года, ожидаем замедление роста", - пояснил Скворцов.

Он добавил, что пересмотр прогноза связан со значительным уходом бизнеса в наличность, который продолжался в течение второго квартала и июля.

Банк оставил без изменений прогноз динамики рынка розничного кредитования (рост на 5-8%) и планирует расти лучше сектора. Ожидания по росту вкладов физлиц сохранились на уровне 13-15%, банк будет расти в соответствии с рынком.

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