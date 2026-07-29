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Качество кредитного портфеля Сбера во II квартале ухудшилось

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Качество совокупного кредитного портфеля Сбербанка во втором квартале 2026 года несколько ухудшилось, говорится в сообщении кредитной организации.

Доля кредитов третьей стадии, включая изначально обесцененные, на 30 июня 2026 года выросла до 5,5% с 4,8% на 31 марта и 4,9% на 31 декабря 2025 года. Рост этого показателя банк объяснил вызреванием рисков в корпоративном сегменте по ранее выданным и зарезервированным кредитам и снижением объемов списаний в розничном портфеле.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам за II квартал снизилось до 98,4% cо 108,7% (на 31 декабря – 105,6%). Динамика этого показателя обусловлена изменением структуры проблемной задолженности корпоративных клиентов в пользу кредитов с более качественным обеспечением, а также улучшением профиля риска новых розничных выдач, отмечает банк.

Сбербанк во II квартале увеличил совокупный кредитный портфель до резервов на 2% до 52,6 трлн рублей.

Сбер Сбербанк
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