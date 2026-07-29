РФ ведет переговоры с КНР и Индией по добыче редкоземельных металлов в Сибири

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока о сотрудничестве в проекте Ангаро-Енисейского кластера по добыче редкоземельных металлов, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.

"Проектный офис ведет переговоры с партнерами по Большому Югу - это Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Диалог идет как на государственном уровне, так и непосредственно между компаниями. Заинтересованность есть", - сказал Масленников в интервью "Ведомостям".

По его словам, задача состоит в том, чтобы выработать модель, при которой Россия сможет выступать интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров.

"Безусловно, существуют ограничения. Это доступ к технологиям, проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и Евросоюза", - заявил он.

Масленников сообщил, что несмотря на условия, партнеры готовы к кооперации. "Критические металлы вместе с энергетикой - это элементная база практически для всех новых технологических рынков. Поэтому интерес к ним носит стратегический характер", - сказал замсекретаря СБ РФ.

7 ноября 2025 года секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ключевые локации создаваемого в Ангаро-Енисейском макрорегионе кластера по переработке редких и редкоземельных металлов определены, его общая площадь составит более 3 тыс. га.