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Узбекистан в I пол. нарастил импорт нефти и нефтепродуктов на 8,1% в денежном выражении

Экспорт вырос в 1,5 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Узбекистан в первом полугодии 2026 года импортировал нефть и нефтепродукты на $1,11 млрд, что на 8,1% больше, чем годом ранее, сообщается в сводке национального комитета статистики.

В том числе бензина автомобильного ввезено на $409,5 млн (рост в 1,8 раза), дизельного топлива - на $228,9 млн (-11,1%).

Экспорт нефти и нефтепродуктов вырос на 54,3%, до $422,2 млн.

Ранее национальный комитет статистики сообщал, что в первом полугодии 2026 года добыча нефти в Узбекистане просела на 3,1% - до 313,8 тыс. тонн. Производство бензина выросло на 6%, до 614,2 тыс. тонн, дизельного топлива - на 2,1%, до 568 тыс. тонн.

Узбекистан
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