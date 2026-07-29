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Турецкий холдинг TAV Airports выкупил оставшиеся 15% аэропорта Алма-Аты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - TAV Airports приобрела оставшиеся 15% акций международного аэропорта Алма-Аты у казахстанского инфраструктурного фонда за $133 млн, сообщил госфонд прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC).

"Qazaqstan Investment Corporation завершает выход из проекта "Международный аэропорт Алматы" в рамках сделки по приобретению компанией TAV Airports 15% доли у Kazakhstan Infrastructure Fund. Сумма сделки составила $133 млн", - говорится в сообщении QIC, опубликованном на сайте.

Участие QIC в проекте осуществлялось через Kazakhstan Infrastructure Fund.

Как сообщалось, в конце апреля 2021 года консорциум TAV Airports Holding и Kazakhstan Infrastructure Fund закрыл сделку по покупке аэропорта Алма-Аты у голландской Venus Airport Investments B.V.

TAV стал собственником 85% акций аэропорта (и связанных с ним предприятий топливообеспечения и общественного питания), а Kazakhstan Infrastructure Fund владел оставшимися 15% акций.

Аэропорт Алма-Аты - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. В 2025 году аэропорт обслужил 6,3 млн пассажиров, что на 19,4% больше, чем в 2024 году.

TAV Airports Казахстан Алма-Ата
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