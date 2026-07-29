РНПК сформировала резерв выплат более чем в 100 млрд рублей по рискам терроризма

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Общая сумма сформированных "Российской национальной перестраховочной компанией" (РНПК, дочерняя компания ЦБ) резервов убытков под будущие выплаты по рискам терроризма, включая риски ущерба от БПЛА, превысила 100 млрд рублей с начала 2026 года, такие данные привели "Интерфаксу" в РНПК. Национальный перестраховщик завершил работу над обновленной концепцией перестрахования таких рисков, РНПК продолжит предоставлять перестраховочную защиту по рискам терроризма и диверсий, диверсифицируя подходы, в том числе по отраслям.

Оценка сформированных резервов в 100 млрд рублей РНПК приводится "только по известным РНПК заявленным событиям с начала 2026 года по указанным рискам и фактически осуществленным перестраховочным выплатам", уточнили в компании. Совокупная ответственность РНПК по договорам перестрахования рисков терроризма и диверсий РНПК "превышает 8 триллионов рублей".

В условиях радикального роста частоты и тяжести ущерба по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА, для обеспечения бесперебойной компенсации убытков стратегических отраслей экономики РНПК "разработала и приступила к внедрению изменений в андеррайтинговых подходах к перестрахованию таких рисков", сообщили в компании.

Сегодня РНПК "является конечным держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА". При этом с начала 2026 года "частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла и привела к отрицательному финансовому результату деятельности компании в целом за первое полугодие текущего года". Тем не менее в сложившихся обстоятельствах РНПК "продолжит обеспечивать перестрахование российской экономики в наиболее подверженных риску терроризма и диверсии отраслях", заявили в РНПК.

Обновленная концепция страхования рисков терроризма и диверсий с корректировкой дальнейших подходов в андеррайтинговой политике и оценке рисков терроризма и диверсий предполагает "применение сбалансированного подхода к расчету тарифов и определению условий, чтобы сохранить доступность этого вида страхования для страхователей и поддержать платежеспособность российских страховщиков".

Единые условия и генеральный договор

Уточненная концепция перестрахования рисков терроризма от РНПК, включая атаки БПЛА, предусматривает "предоставление необходимых и достаточных лимитов покрытия наиболее подверженным этим рискам отраслям при сохранении рыночных механизмов взаимодействия".

"Базовые принципы концепции подразумевают применимость для всех страховщиков единых условий перестрахования: перестрахование переводится на базу генерального договора, описывающего общие условия взаимодействия сторон, покрываемые риски и исключения. Покрываются прямые договоры страхования без секции убытков от перерыва в производстве", - пояснили агентству в РНПК. (То есть защита обеспечивается по имущественному ущербу, простои деятельности предприятия, вызванные атакой, не страхуются - ИФ).

"Договор также предусматривает деление всех объектов страхования на сегменты с точки зрения подверженности риску с выделением единых условий для каждого сегмента: лимита, тарифа, франшизы, определенных с учетом рыночной практики и текущей андеррайтинговой оценки степени риска", предполагает новая концепция РНПК.

Для разных сегментов экономики предлагаются страховые коробочные продукты. "Лимиты, франшизы и тарифы для коробочных продуктов будут публиковаться на сайте РНПК и корректироваться в зависимости от изменения статистики. Лимит может быть изменен с корректировкой франшизы и тарифа и рассчитан страховщиком самостоятельно на базе согласованных соотношений лимитов и франшиз", рассчитывают в РНПК.

В течение периода действия договоров перестрахования с такими рисками РНПК планирует "оценивать уровень мероприятий по антитеррористической защите и степень риска для предприятий различных сегментов". По итогам этой оценки "для защищенных объектов базовые тарифы, действующие на момент ее проведения, могут быть скорректированы в сторону снижения".

Концепция изменений андеррайтинговых подходов выработана РНПК "в результате широких и интенсивных обсуждений с отраслевым сообществом и реальным сектором экономики, которые велись в течение нескольких месяцев", дополнили в компании.

Таким образом, согласно обновленной концепции РНПК, на страховую и перестраховочную защиту смогут рассчитывать представители любых секторов экономики РФ, все объекты (отрасли) поделятся на сегменты и для каждого сегмента определены условия перестрахования с учетом степени риска. Вместе с тем приоритет, в том числе остается за такими стратегическими отраслями как ТЭК, электроэнергетика, нефтехимическая отрасль, судостроение, металлургическая, химическая промышленность, объекты военно-промышленного и оборонно-промышленного комплексов. Для каждого сегмента рынка будет создан свой коробочный продукт.

В результате реализации концепции все значимые отрасли и иные отрасли получат перестраховочную защиту, но на разных условиях.

Официально изменения в андеррайтинговой политике РНПК должны вступить в силу с 1 октября этого года, однако национальный перестраховщик надеется, что страховые компании начнут внедрять принципы концепции раньше, сообщили агентству в РНПК.

АО "РНПК" была создана в 20216 году, после ухода перестраховщиков недружественных стран с российского рынка в 2022 году обеспечивает стабильность отечественного страхового рынка и отвечает за перестрахование крупных рисков в России. Единственным учредителем РНПК выступает Банк России, которому принадлежит 100% акций компании. Оплаченный уставный капитал РНПК - 21,3 млрд рублей, перестраховщик имеет рейтинг АКРА - ААА (RU) по национальной шкале от 20 февраля 2026 года со стабильным прогнозом. В текущей ситуации может возникнуть необходимость докапитализации РНПК, решение об этом будет приниматься акционером.

Ранее Банк России предоставил РНПК финансовые гарантии в размере до 750 млрд рублей.