Поиск

РНПК сформировала резерв выплат более чем в 100 млрд рублей по рискам терроризма

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Общая сумма сформированных "Российской национальной перестраховочной компанией" (РНПК, дочерняя компания ЦБ) резервов убытков под будущие выплаты по рискам терроризма, включая риски ущерба от БПЛА, превысила 100 млрд рублей с начала 2026 года, такие данные привели "Интерфаксу" в РНПК. Национальный перестраховщик завершил работу над обновленной концепцией перестрахования таких рисков, РНПК продолжит предоставлять перестраховочную защиту по рискам терроризма и диверсий, диверсифицируя подходы, в том числе по отраслям.

Оценка сформированных резервов в 100 млрд рублей РНПК приводится "только по известным РНПК заявленным событиям с начала 2026 года по указанным рискам и фактически осуществленным перестраховочным выплатам", уточнили в компании. Совокупная ответственность РНПК по договорам перестрахования рисков терроризма и диверсий РНПК "превышает 8 триллионов рублей".

В условиях радикального роста частоты и тяжести ущерба по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА, для обеспечения бесперебойной компенсации убытков стратегических отраслей экономики РНПК "разработала и приступила к внедрению изменений в андеррайтинговых подходах к перестрахованию таких рисков", сообщили в компании.

Сегодня РНПК "является конечным держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА". При этом с начала 2026 года "частота и тяжесть убытков по таким рискам существенно возросла и привела к отрицательному финансовому результату деятельности компании в целом за первое полугодие текущего года". Тем не менее в сложившихся обстоятельствах РНПК "продолжит обеспечивать перестрахование российской экономики в наиболее подверженных риску терроризма и диверсии отраслях", заявили в РНПК.

Обновленная концепция страхования рисков терроризма и диверсий с корректировкой дальнейших подходов в андеррайтинговой политике и оценке рисков терроризма и диверсий предполагает "применение сбалансированного подхода к расчету тарифов и определению условий, чтобы сохранить доступность этого вида страхования для страхователей и поддержать платежеспособность российских страховщиков".

Единые условия и генеральный договор

Уточненная концепция перестрахования рисков терроризма от РНПК, включая атаки БПЛА, предусматривает "предоставление необходимых и достаточных лимитов покрытия наиболее подверженным этим рискам отраслям при сохранении рыночных механизмов взаимодействия".

"Базовые принципы концепции подразумевают применимость для всех страховщиков единых условий перестрахования: перестрахование переводится на базу генерального договора, описывающего общие условия взаимодействия сторон, покрываемые риски и исключения. Покрываются прямые договоры страхования без секции убытков от перерыва в производстве", - пояснили агентству в РНПК. (То есть защита обеспечивается по имущественному ущербу, простои деятельности предприятия, вызванные атакой, не страхуются - ИФ).

"Договор также предусматривает деление всех объектов страхования на сегменты с точки зрения подверженности риску с выделением единых условий для каждого сегмента: лимита, тарифа, франшизы, определенных с учетом рыночной практики и текущей андеррайтинговой оценки степени риска", предполагает новая концепция РНПК.

Для разных сегментов экономики предлагаются страховые коробочные продукты. "Лимиты, франшизы и тарифы для коробочных продуктов будут публиковаться на сайте РНПК и корректироваться в зависимости от изменения статистики. Лимит может быть изменен с корректировкой франшизы и тарифа и рассчитан страховщиком самостоятельно на базе согласованных соотношений лимитов и франшиз", рассчитывают в РНПК.

В течение периода действия договоров перестрахования с такими рисками РНПК планирует "оценивать уровень мероприятий по антитеррористической защите и степень риска для предприятий различных сегментов". По итогам этой оценки "для защищенных объектов базовые тарифы, действующие на момент ее проведения, могут быть скорректированы в сторону снижения".

Концепция изменений андеррайтинговых подходов выработана РНПК "в результате широких и интенсивных обсуждений с отраслевым сообществом и реальным сектором экономики, которые велись в течение нескольких месяцев", дополнили в компании.

Таким образом, согласно обновленной концепции РНПК, на страховую и перестраховочную защиту смогут рассчитывать представители любых секторов экономики РФ, все объекты (отрасли) поделятся на сегменты и для каждого сегмента определены условия перестрахования с учетом степени риска. Вместе с тем приоритет, в том числе остается за такими стратегическими отраслями как ТЭК, электроэнергетика, нефтехимическая отрасль, судостроение, металлургическая, химическая промышленность, объекты военно-промышленного и оборонно-промышленного комплексов. Для каждого сегмента рынка будет создан свой коробочный продукт.

В результате реализации концепции все значимые отрасли и иные отрасли получат перестраховочную защиту, но на разных условиях.

Официально изменения в андеррайтинговой политике РНПК должны вступить в силу с 1 октября этого года, однако национальный перестраховщик надеется, что страховые компании начнут внедрять принципы концепции раньше, сообщили агентству в РНПК.

АО "РНПК" была создана в 20216 году, после ухода перестраховщиков недружественных стран с российского рынка в 2022 году обеспечивает стабильность отечественного страхового рынка и отвечает за перестрахование крупных рисков в России. Единственным учредителем РНПК выступает Банк России, которому принадлежит 100% акций компании. Оплаченный уставный капитал РНПК - 21,3 млрд рублей, перестраховщик имеет рейтинг АКРА - ААА (RU) по национальной шкале от 20 февраля 2026 года со стабильным прогнозом. В текущей ситуации может возникнуть необходимость докапитализации РНПК, решение об этом будет приниматься акционером.

Ранее Банк России предоставил РНПК финансовые гарантии в размере до 750 млрд рублей.

Банк России РНПК ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк ухудшил прогнозы по росту корпоративного кредитования и депозитов юрлиц на 2026 год

 Сбербанк ухудшил прогнозы по росту корпоративного кредитования и депозитов юрлиц на 2026 год

Поступление налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросло на 8%

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,019 трлн рублей

Нефть Brent подорожала до $87 за баррель после резкого падения цены накануне

Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу МосБиржи

Ущерб казахстанским селлерам Wildberries от атак БПЛА в России превысил 1 млрд тенге

Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн

 Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн

Visa сократит около 2,6 тыс. сотрудников

Первый зампред ВТБ считает маловероятной выплату банком дивидендов в 50% от чистой прибыли за 2026 г.

 Первый зампред ВТБ считает маловероятной выплату банком дивидендов в 50% от чистой прибыли за 2026 г.

Росавиация сможет использовать собранные на ремонт аэродромов средства на исполнение судебных актов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10813 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3375 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов