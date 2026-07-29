Сбербанк во II полугодии ждет роста стоимости риска по корпоративным кредитам

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует во втором полугодии 2026 года рост стоимости риска по корпоративному кредитному портфелю, сообщил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы во втором полугодии в части корпоративного сегмента, скорее, ждем дальнейшего ухудшения риск-метрик и не исключаем роста стоимости риска. Несколько факторов этому способствуют: и достаточно сложная экономическая ситуация, и жесткая денежно-кредитная политика, и рубль, который все еще остается крепким - экспортерам все равно в текущей ситуации очень сложно формировать такой устойчивый положительный денежный поток", - заявил он.

По его словам, в прогнозе по общей стоимости риска на 2026 год (менее 1,4%) учтен потенциальный рост стоимости риска по корпоративным кредитам. "Но, скорее всего, второе полугодие будет выше первого и даже, скорее всего, выше, чем, второй квартал. Наше понимание такое", - отметил финдиректор.

Стоимость риска Сбербанка в I полугодии текущего года составила 1,2% (снижение на 0,3 процентного пункта (п.п.) к аналогичному периоду 2025 года), во II квартале - 1,0% (-0,7 п.п. г/г).

Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле во II квартале выросла до 0,9% с 0,3% в I квартале (во II квартале 2025 года - 1,1%), в розничном - снизилась до 1,3% с 2,9% (во II квартале 2025 года - 2,7%).

Скворцов напомнил, что второй квартал традиционно является периодом переоценки финансового положения клиентов на основе годовой отчетности и отчета первого квартала. "Это такой период, когда в один квартал собирается очень много факторов, которые могут значимо повлиять на финансовое состояние клиентов и то, как мы его оцениваем своими внутренними методиками. Дальше мы будем уже ориентироваться на фактическое обслуживание кредитов клиентами и их квартальную отчетность", - пояснил Скворцов.