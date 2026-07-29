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Сбер фиксирует дефицит ликвидности в секторе в условиях спроса бизнеса на наличность

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уход бизнеса в наличность усиливает конкуренцию за средства клиентов, что влияет на ликвидность в секторе и давит на маржу банков, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке с аналитиками.

Скорцов отметил, что начиная с августа на маржу банка будет давить выплата дивидендов за 2025 год и, как следствие, необходимость консолидировать в балансе бесплатные остатки средств клиентов.

Он также признал, что банк наблюдает дефицит ликвидности на рынке. "Ставки на денежном рынке ушли выше ключевой, это не совсем типичная ситуация. Вот последние больше года таких долгих периодов, подобной ситуации не было. И мы предполагаем, не исключаем, что и дальше будет такая ситуация. Это связано, на наш взгляд, в большей степени именно с уходом части бизнеса в наличный оборот. Мы видим, как растет наличность, как она росла и в первом квартале, и во втором квартале. И мы видим, что в июле (...) уже почти на 600 млрд рублей выросла наличность. И это абсолютный рекорд и в этом году месячный, и вообще исторически максимальный июль", - отметил Скворцов.

Финансовый директор Сбера сказал, что за последние годы такой большой спрос на наличность наблюдался только один раз - в острую фазу пандемии ковида в марте 2020 года.

"Поэтому сегодня это одна из главных проблем и вызовов системы в целом. И, конечно, здесь очень важно, чтобы со стороны ЦБ была поддержка участников рынка, потому что с точки зрения аукционов либо других форм финансирования на короткой основе, если этого не будет, то, конечно, эта ситуация с более высокими ставками на денежном рынке сохранится дольше, и это будет давить на маржу и Сбера, и в целом банковской системы. Поэтому, конечно, конкуренция за пассивы клиентов тоже в ситуации оттока средств клиентов в наличность тоже потенциально может вырасти еще. Мы этого не исключаем, допускаем в своем прогнозе такую ситуацию, поэтому такие цифры таргетируем на второе полугодие", - заявил Скворцов.

Сбербанк Тарас Скворцов
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