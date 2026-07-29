Anglo American обсуждает продажу De Beers за сумму около $1 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Anglo American обсуждает сделку по продаже алмазодобывающей De Beers за сумму около $1 млрд, что составляет лишь малую часть от стоимости этой компании, бывшей некогда алмазной монополией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В начале этого месяца Anglo, по данным Bloomberg, выбрала консорциум во главе с бывшим гендиректором De Beers Гаретом Пенни в качестве предпочтительного претендента.

Согласно источникам, текущая структура сделки предусматривает, что возглавляемый Пенни Global Diamond Consortium (GDC), в который входят Намибия, Ангола и некоторые из крупнейших мировых алмазных трейдеров, заплатит около $1 млрд за 85% акций Anglo в De Beers. Около $750 млн будет выплачено авансом, а еще $250 млн – позже.

По данным источников, GDC также планирует вложить около $500 млн в De Beers в рамках сделки с Anglo. Тем не менее, переговоры еще не завершены, и нет гарантии, что сделка будет заключена или согласована на этих условиях, заявили некоторые из источников.

Покупающему консорциуму также придется согласовать сделку с Ботсваной. Эта африканская страна, конкурирующая с Россией за звание крупнейшего производителя алмазов, является основным регионом добычи De Beers и владеет 15% акций De Beers. Ботсване также принадлежит 50% в Debswana, СП с De Beers, которое добывает большую часть алмазов в этой стране.

Хотя президент Ботсваны Дума Боко заявил в прошлом году, что страна хочет получить контрольный пакет акций De Beers, она может быть удовлетворена большей миноритарной долей, сообщили источники Bloomberg.

Anglo пыталась продать De Beers с тех пор, как в начале 2024 года отразила предложение BHP о поглощении за почти $50 млрд, однако процесс продажи затруднен кризисом на алмазном рынке. За три года Anglo трижды списала активы De Beers, снизив балансовую стоимость алмазного подразделения до $2,3 млрд в феврале.

Anglo American взяла De Beers под контроль в 2011 году, выкупив долю семьи Оппенгеймер в сделке, которая оценила бизнес почти в $13 млрд. В 2001 году, когда Anglo и Оппенгеймеры сделали алмазного гиганта частным, стоимость De Beers оценивалась более чем в $18 млрд.

Продажи алмазов De Beers по итогам прошлого года составляли $3 млрд, в первом полугодии 2026 года выручка оценивалась в $665 млн.

Пенни с 2013 по 2022 год возглавлял совет директоров "Норильского никеля", а De Beers он руководил в течение пяти лет, в том числе во время финансового кризиса 2008-2009 гг., когда алмазы резко подешевели, компании пришлось остановить несколько рудников и восстанавливать финансовое положение с помощью размещения акций на $1 млрд.