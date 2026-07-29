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Выручка РФ от экспорта рыбы и морепродуктов в КНР в I полугодии выросла в 1,5 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии этого года экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов почти на $2,3 млрд, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 14%, до 723 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Главного таможенного управления Китая.

Так, экспорт мороженого минтая вырос на 25%, до 402 тыс. тонн, и в 1,7 раза, до $699 млн. Одна из причин роста - высокий уровень цен на мировом рынке на минтая (потрошеный, без головы). Экспорт мороженого филе минтая увеличился на 25%, до 4 тыс. тонн, и почти в 1,6 раза, до $12 млн. Отгрузки сурими превысили 12 тыс. тонн на сумму свыше $32 млн. Динамику этих показателей союз не приводит.

Вырос и экспорт мороженой трески - на 35%, до 50 тыс. тонн, и в два раза, до $396 млн.

Пикши экспортировано на $76 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя. Как поясняется в сообщении, рост цен на треску на мировом рынке (из-за сокращения общедопустимого улова в этом году) тянет вверх и цены на пикшу.

Кроме того, в первом полугодии РФ поставила в Китай 22 тыс. тонн живых крабов (рост на 20%) на $620 млн (на 30%). Поставки мороженых крабов увеличились на 45%, до 3,5 тыс. тонн, и в 1,2 раза, до $77 млн. Увеличение крабового экспорта происходит на фоне роста российского вылова крабов: в январе-июне 2026 года он вырос на 2%, до 46 тыс. тонн, отмечается в сообщении.

РФ Китай Рыбный союз
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