Доля топ-20 сыроделов в 2025 г. превысила 80% общего производства сыра в России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рынок полутвердых сыров в РФ достиг максимальной консолидации: доля топ-20 производителей по итогам 2025 года превысила 80% от общего выпуска этой продукции, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), подготовивший вместе с Милкньюс и Streda Consulting отраслевой рейтинг.

Согласно пресс-релизу, тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Юговской комбинат молочных продуктов (Пермский край) с объемом производства в 47,8 тыс. тонн (на 7% больше). На второй строчке остается ГК "Фудлэнд" (Москва), снизившая производство на 4,2% - до 30,2 тыс. тонн, на третьей - ГК "Вамин"" (Татарстан) - 25 тыс. тонн (на 8,9% больше).

Компания "Вимм-Билль-Данн", еще три года назад занимавшая третье место, по итогам 2025 года сократила объемы до 19,8 тыс. тонн и переместилась на пятую строчку, уступив четвертую позицию мордовскому холдингу, объединяющему СК "Ичалковский", СЗ "Сармич" и МСЗ "Починковский".

Наибольший прирост среди компаний, вошедших в рейтинг, продемонстрировали ГК "Сыробогатов" (на 41%, до 17 тыс. тонн) и "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева (на 46%, до 12,8 тыс. тонн). Высокие темпы роста также показали ГК "Русагро" (на 16%, до 9,4 тыс. тонн), "Дамол" (на 14%, до 18,2 тыс. тонн), МПК "Сырный дом" (на 11%, до 17 тыс. тонн) и "Комос групп" (на 10%, до 15,9 тыс. тонн).

Таким образом, десятка лидеров существенно обновилась: на девятое место с 16-го поднялась ГК "Сыробогатов", на восьмое с 12-го - МПК "Сырный дом", на седьмое с 10-го - "Дамол".

Во второй десятке рейтинга значимых изменений не произошло, но разрыв между игроками существенно сократился, что еще больше обострит борьбу в следующем году, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил гендиректор Союзмолоко Артем Белов, в 2025 году на фоне стагнации внутреннего потребления и рекордного уровня запасов на складах сырная индустрия попала в жесткие "ценовые ножницы". На динамику и доходность игроков давили, с одной стороны, ограниченный платежеспособный спрос, не позволявший компенсировать значительный рост себестоимости, с другой - постоянно усиливающееся давление со стороны более дешевого импорта из Белоруссии.

При этом важным драйвером развития рынка стало активное замещение продуктов с заменителями молочных жиров на натуральные сыры на фоне ужесточения мер со стороны государства по борьбе с фальсификатом. Потребление сыров за 2025 год выросло на 1,5%, до 873 тыс. тонн, тогда как сырных продуктов с заменителями молочных жиров сократилось на 13%, до 177 тыс. тонн.

Как считает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, сыроделие РФ вступило в новый этап развития, когда рост будет обеспечиваться не просто введением новых мощностей, но и сделками M&A, миграцией игроков в производство более технологически сложных ингредиентов и масштабирование отдельных активов. "В условиях высокой конкуренции все игроки будут сосредоточены на балансировании доходности", - отметил он.

По мнению экспертов, в перспективе доходность сыроделов будет зависеть и от реализации проектов по глубокой переработке сыворотки, которые позволяют повышать доходность и диверсифицировать бизнес.

По данным Росстата, производство всех видов сыров в РФ в 2025 году составило 841 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем в 2024 году.