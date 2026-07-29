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"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 16% до 386 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" во II квартале 2026 года получило выручку в 386 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 35% - до 89 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 23%, увеличившись на 3,1 п.п.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в размере 384,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - в размере 82,8 млрд рублей при рентабельности показателя на уровне 21,5%.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" во II квартале составила 48 млрд рублей, показав рост на 56%.

CAPEX по итогам отчетного квартала составил 41,1 млрд рублей или 10,7% от выручки (23,1 млрд рублей и 7%, соответственно, по итогам II квартала 2025 года).

На 30 июня остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов составил 296 млрд рублей, а соотношение скорр. чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,02.

Компания сохраняет прогноз на 2026 год по росту выручки порядка 20% и скорр. EBITDA на уровне 350 млрд рублей.

Прогноз на второе полугодие сформирован на основе консервативных предпосылок в отношении макроэкономической ситуации и динамики рекламного рынка, пояснил представитель "Яндекса" в ходе звонка с аналитиками. При этом темпы роста выручки рекламного сегмента ожидаются на уровне, сопоставимом с II кварталом. Во втором полугодии "Яндекс" также ожидает ускорения роста выручки персональных сервисов, а ближе к концу года - ускорения роста сегмента "Б2Б Тех".

Подтверждение прогноза по скорр. EBITDA отражает планы компании продолжить инвестиции в развитие технологий и запуск новых продуктов до конца 2026 года.

Выручка "Яндекса" по сегментам во II квартале 2026 года, млрд рублей:

II квартал 2026II квартал 2025Изменение
Поисковые сервисы и ИИ*137,4126,39%
Городские сервисы**215,6183,118%
Персональные сервисы***64,949,132%
Б2Б Тех****15,311,929%
Автономные технологии*****0,10,178%
Прочие сервисы и инициативы3,43,015%

Скорр. EBITDA "Яндекса" по сегментам во II квартале 2026 года, млрд рублей:

II квартал 2026II квартал 2025Изменение
Поисковые сервисы и ИИ*63,756,812%
Городские сервисы**34,412,8168%
Персональные сервисы***2,52,120%
Б2Б Тех****3,72,643%
Автономные технологии*****(6,0)(3,3)
Прочие сервисы и инициативы(9,2)(4,6)

* Поиск, Карты, Браузер и ряд других информационных и транзакционных сервисов, в том числе устройства и нейросеть "Алиса", а также классифайды: Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда", "Яндекс Путешествия" и "Яндекс Исполнители"

** Райдтех (такси, каршеринг, аренда самокатов, сервис аренды пауэрбанков и др.); E-commerce (маркетплейс "Маркет", сервис доставки продуктов "Лавка", а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов "Еда" и "Деливери"); Доставка (логистический сервис, сервис для оплаты топлива на АЗС "Яндекс Заправки" и др.)

*** Плюс и развлекательные сервисы; "Яндекс Афиша" и продюсерский центр "Плюс Студия"; Финансовые сервисы и др.

**** Платформа для создания IT-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис с сервисами для личных дел и совместной работы "Яндекс 360" и несколько других направлений

***** Роботакси, роботы-доставщики, автономные грузовики, а также разработка решений для складской автоматизации

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