ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов.

За сохранение ставки проголосовали все 12 членов FOMC.

"Экономическая активность увеличивается уверенными темпами, несмотря на повышенную неопределенность, отчасти вызванную конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Также руководство ФРС отметило сильный рост производительности труда и капиталовложений.

"Рост занятости соответствует численности рабочей силы, а безработица меняется слабо", - отмечается в пресс-релизе.

"Инфляция остается выше целевых 2%, что отчасти отражает шоки на стороне предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая цены на энергоносители. Комитет обеспечит ценовую стабильность", - указано в заявлении по итогам заседания, которое было намного короче обычного.

Американские фондовые индексы в ходе торгов опускаются в пределах 0,3%. Евро в паре с долларом теряет 0,5% и торгуется на уровне $1,1548 по сравнению с $1,1610 накануне.