"Фабрика ПО" не будет проводить IPO в 2026 году из-за ситуации на рынке и геополитики

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Фабрика ПО" (разработчик софта на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн") не видит возможности проведения IPO в 2026 году из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и геополитической ситуации, заявил "Интерфаксу" в кулуарах презентации дебютного выпуска облигаций компании гендиректор компании Максим Тадевосян.



"Рынок сейчас очень сильно привязан к тому, что есть геополитика. А геополитика привязана еще и со ставкой. Поэтому я думаю, что IPO - это точно не этот год", - сказал он.

"Фабрика ПО" планировала провести размещение на "Мосбирже" 30 апреля, но отложила его из-за "ухудшения внешнего фона". В мае Тадевосян заявлял, что компания планирует осенью снова попытаться провести IPO.



"То, что я говорил, тогда рынок был 2250 или 2300 (индекс Мосбиржи - ИФ), по-моему. Я думаю, до 3000 надо ждать. Но вопрос, когда это будет. Я не вижу (предпосылок - ИФ), почему сейчас это будет. Просто нет ни одного повода, почему сейчас IPO надо проводить", - сказал глава "Фабрики ПО" 30 июля.



Он допустил, что при оживлении рынка размещение может состояться при ключевой ставке 11,5-12%.



Ранее сообщалось, что "Фабрика ПО" планирует выпуск облигаций в течение квартала, ориентируется на объем в 3 млрд рублей.



30 июля топ-менеджмент компании не озвучил параметров предстоящего выпуска.



Тадевосян на презентации заявил, что привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга. Направлять средства на сделки M&A, как это планировалось в случае IPO, компания не намерена.



Чистый долг компании составляет 1,4 млрд рублей, он сформирован в результате сделок M&A. Компания намерена погасить его до конца года за счет собственных средств, в том числе - полученных от размещения облигаций, отметил Тадевосян.



"Фабрика ПО" объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения. Согласно проспекту ценных бумаг компании, крупнейшим акционером является ПАО "Софтлайн", владеющее 68,5% уставного капитала. Еще 11,6% принадлежит ООО "Инвестпроекты" ("дочка" "Софтлайна"), 19,9% - у ЗПИФа "Аксиома Капитал" под управлением "Баланс эссет менеджмент".