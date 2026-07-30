Поиск

"Фабрика ПО" не будет проводить IPO в 2026 году из-за ситуации на рынке и геополитики

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Фабрика ПО" (разработчик софта на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн") не видит возможности проведения IPO в 2026 году из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и геополитической ситуации, заявил "Интерфаксу" в кулуарах презентации дебютного выпуска облигаций компании гендиректор компании Максим Тадевосян.

"Рынок сейчас очень сильно привязан к тому, что есть геополитика. А геополитика привязана еще и со ставкой. Поэтому я думаю, что IPO - это точно не этот год", - сказал он.

Экономика"Фабрика ПО" хочет осенью повторить попытку IPOЧитать подробнее

"Фабрика ПО" планировала провести размещение на "Мосбирже" 30 апреля, но отложила его из-за "ухудшения внешнего фона". В мае Тадевосян заявлял, что компания планирует осенью снова попытаться провести IPO.

"То, что я говорил, тогда рынок был 2250 или 2300 (индекс Мосбиржи - ИФ), по-моему. Я думаю, до 3000 надо ждать. Но вопрос, когда это будет. Я не вижу (предпосылок - ИФ), почему сейчас это будет. Просто нет ни одного повода, почему сейчас IPO надо проводить", - сказал глава "Фабрики ПО" 30 июля.

Он допустил, что при оживлении рынка размещение может состояться при ключевой ставке 11,5-12%.

Ранее сообщалось, что "Фабрика ПО" планирует выпуск облигаций в течение квартала, ориентируется на объем в 3 млрд рублей.

30 июля топ-менеджмент компании не озвучил параметров предстоящего выпуска.

Тадевосян на презентации заявил, что привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга. Направлять средства на сделки M&A, как это планировалось в случае IPO, компания не намерена.

Чистый долг компании составляет 1,4 млрд рублей, он сформирован в результате сделок M&A. Компания намерена погасить его до конца года за счет собственных средств, в том числе - полученных от размещения облигаций, отметил Тадевосян.

"Фабрика ПО" объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения. Согласно проспекту ценных бумаг компании, крупнейшим акционером является ПАО "Софтлайн", владеющее 68,5% уставного капитала. Еще 11,6% принадлежит ООО "Инвестпроекты" ("дочка" "Софтлайна"), 19,9% - у ЗПИФа "Аксиома Капитал" под управлением "Баланс эссет менеджмент".

FabricaONE.AI ГК "Софтлайн" Фабрика ПО Максим Тадевосян Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

 Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

УЕФА из-за разногласий с ФИФА обсудит идею бойкота Чемпионатов мира по футболу

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов