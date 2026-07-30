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Чистая прибыль "СИБУРа" по РСБУ за I полугодие сократилась в 3,6 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по российским стандартам (РСБУ) в первом полугодии 2026 года составила 38,884 млрд рублей, что в 3,6 раза ниже такого же периода 2025 года (141 млрд рублей), говорится в отчетности компании.

Выручка нефтехимического холдинга сохранилась на прежнем уровне - 585 млрд рублей, а себестоимость продаж сократилась на 4,5% - до 483 млрд рублей. Валовая прибыль компании в результате увеличилась на 29% - до 102 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла на 59% - до 55,7 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях упали почти в 4 раза - до 27 млрд рублей; в 6 раз упали "прочие доходы" - до 15 млрд рублей. В результате прибыль до налогообложения упала в 3,6 раза - до 43,6 млрд рублей

СИБУР СИБУР Холдинг
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