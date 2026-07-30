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"Росатом" собирается закрыть сделку в рамках "русской рулетки" в ГК "Дело" в ближайшее время

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Росатом", владеющая 49% группы компаний "Дело", активно работает над подготовкой сделки по покупке доли Сергея Шишкарева (51%) в УК "Дело" в рамках "русской рулетки", рассчитывает ее закрыть в ближайшее время.

"Мы с представителями Сергея Николаевича Шишкарева активно работаем над документами и подготовкой сделки. Собираемся закрыть ее в ближайшее время, не дожидаясь конца ноября - окончания срока выкупа по согласованной сторонами корпоративной процедуре", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатома".

В начале июля глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация приняла корпоративное решение выкупить долю партнера по группе компаний "Дело" Сергея Шишкарева в рамках "русской рулетки". Начался процесс юридического оформления сделки, который может занять весь июль. Оформление можно ускорить, если партнер будет не против выкупа у него доли напрямую, без процедуры "русской рулетки", говорил Лихачев.

В конце июня основатель и совладелец ГК "Дело" Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело", право хода в "русской рулетке" перешло к "Росатому".

Госкорпорация в феврале заявила, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте тот официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации долю в УК "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд руб., доли Шишкарева - в 77 млрд руб.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

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