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Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% в начале основных торгов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу снижается, фактором давления выступает дешевеющая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $88 за баррель) на сигналах роста поставок сырья из региона Персидского залива, а также фиксация прибыли игроками перед выходными после восстановительного роста рынка вторую неделю подряд. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2196,79 пункта (-0,6%), индекс РТС - 866,62 пункта (-0,6%). Из индексных акций лидируют в откате бумаги МКПАО "Озон" (-2,3%), АФК "Система" (-2%), "Газпрома" (-1,4%), "Русала" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 июля, составляет 79,8573 руб. (+50,03 копейки).

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