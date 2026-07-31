РФ в январе-мае укрепила позиции на рынке филе минтая в ЕС с долей в 50%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае поставила на рынки стран ЕС до 51 тыс. тонн мороженого филе минтая, что на 20% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт вырос на 5%, до $164 млн, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Евростата.

"В результате РФ укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, нарастив свою долю в натуральном выражении с 44% до 50%", - подчеркивается в сообщении.

При этом экспорт в ЕС филе минтая из США сократился на 15%, до 37 тыс. тонн, и на 10% в стоимостном выражении, до $142 млн. Поставки из Китая снизились на 20%, до 15 тыс. тонн, и на 10%, до $49 млн.

Союз также сообщил, что экспорт мороженого филе дальневосточных лососей из РФ в ЕС увеличился на 5%, до 1,7 тыс. тонн, и на 20%, до $13,3 млн. Поставки из США остались на уровне аналогичного периода прошлого года в весе (2,2 тыс. тонн) и сократились на 5% по стоимости (до $20,7 млн).

Кроме того, РФ поставила в ЕС 4 тыс. тонн мороженой трески на $37 млн, 4,8 тыс. тонн мороженого филе трески на $56 млн, 3,3 тыс. тонн мороженого сурими на $6,5 млн.

Всего российский экспорт рыбы в ЕС за январь-май 2026 года составил 75 тыс. тонн на сумму $328 млн. Динамику этих показателей союз не приводит.