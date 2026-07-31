РЖД наращивают перевозки с Китаем, в 2026 г. планируют обновить рекорд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" наращивает перевозки с Китаем, рассчитывает в текущем году обновить рекорд, сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"При этом доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%, растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды, благодаря вашим договоренностям рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%, то есть планируем опять обновить рекорд", - сказал Белозеров.

Глава РЖД также отметил рост на 3% грузоперевозок с Белоруссией и перевозок со странами ЕАЭС.

"При этом недружественные страны снижаются, и очень серьезно снижаются: перевозки с Финляндией - почти на 25%, с Эстонией - на 42%. Это уже практически очень небольшой объём наших взаимоотношений", - отметил глава РЖД.