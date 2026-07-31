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Exxon Mobil удвоила квартальную чистую прибыль благодаря росту цен на нефть

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil увеличила чистую прибыль более чем в два раза во втором квартале 2026 года благодаря скачку цен на энергоносители после начала военных действий на Ближнем Востоке.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $14,53 млрд, или $3,48 в расчете на акцию, по сравнению с $7,08 млрд, или $1,64 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $3,52 на акцию, оказавшись чуть хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,56 на акцию.

Квартальная выручка подскочила до $116 млрд с $81,5 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil во втором квартале снизилась до 4,514 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 4,6 млн б.н.э./сут. годом ранее.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в апреле-июне увеличилась до $7,93 млрд с $5,4 млрд во втором квартале прошлого года. В сегменте переработки прибыль подскочила до $5,47 млрд с $1,37 млрд.

Капиталовложения Exxon Mobil в первом полугодии составили $13 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $27-29 млрд.

В минувшем квартале Exxon Mobil вернула акционерам $9,4 млрд, в том числе $4,3 млрд в виде дивидендов и $5,1 млрд за счет выкупа собственных акций. Компания выплатит дивиденды в размере $1,03 на акцию по итогам прошедшего квартала.

С начала 2026 года капитализация Exxon Mobil выросла на 30,4%, до $650,6 млрд.

Exxon Mobil США
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