Поиск

"Аэрофлот" увеличил квартальную выручку на 3,3%, до 193,2 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" во втором квартале 2026 года увеличил выручку на 3,3%, до 193,2 млрд рублей, выручка за полугодие выросла на 4,4%, до 365,6 млрд рублей, сообщила компания.

Отчетный период "Аэрофлот" завершил со скорректированной прибылью по РСБУ в размере 6,4 млрд рублей. Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки. Годом ранее компания получила 4,1 млрд рублей прибыли, которая была скорректирована на курсовой эффект и страховое урегулирование сделок по иностранным самолетам.

За первое полугодие скорр. убыток составил 1,5 млрд рублей против 15,8 млрд рублей прибыли годом ранее.

Себестоимость продаж поднялась на 12,9% за квартал и на 8,1% за полугодие.

Сумма уплаченных компанией процентов за полугодие увеличилась на 5,1 млрд рублей г/г на фоне роста кредитного портфеля. Рост расходов по процентным платежам по кредитам и займам был частично компенсирован снижением процентов по договорам аренды в результате реализации сделок страхового урегулирования в 2025 году. "Компания также проводит мероприятия по рефинансированию кредитного портфеля с понижением процентных ставок, что окажет положительное влияние на динамику процентных расходов в будущем", - отмечается в сообщении.

Новость дополняется

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" зафиксировал рост затрат на топливо во втором квартале почти на 30%

RBI возобновит усилия по продаже российского Райффайзенбанка

"Ингосстрах" может закрыть представительство в Турции в случае поддержки решения советом директоров

BP выставляет на продажу активы в Северном море

 BP выставляет на продажу активы в Северном море

Аpple увеличила квартальную чистую прибыль и выручку хуже прогнозов

Brent подешевела до $87,33 за баррель

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

 Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

Brent подешевела до $89,8 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10849 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов