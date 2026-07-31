"Аэрофлот" увеличил квартальную выручку на 3,3%, до 193,2 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" во втором квартале 2026 года увеличил выручку на 3,3%, до 193,2 млрд рублей, выручка за полугодие выросла на 4,4%, до 365,6 млрд рублей, сообщила компания.

Отчетный период "Аэрофлот" завершил со скорректированной прибылью по РСБУ в размере 6,4 млрд рублей. Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки. Годом ранее компания получила 4,1 млрд рублей прибыли, которая была скорректирована на курсовой эффект и страховое урегулирование сделок по иностранным самолетам.

За первое полугодие скорр. убыток составил 1,5 млрд рублей против 15,8 млрд рублей прибыли годом ранее.

Себестоимость продаж поднялась на 12,9% за квартал и на 8,1% за полугодие.

Сумма уплаченных компанией процентов за полугодие увеличилась на 5,1 млрд рублей г/г на фоне роста кредитного портфеля. Рост расходов по процентным платежам по кредитам и займам был частично компенсирован снижением процентов по договорам аренды в результате реализации сделок страхового урегулирования в 2025 году. "Компания также проводит мероприятия по рефинансированию кредитного портфеля с понижением процентных ставок, что окажет положительное влияние на динамику процентных расходов в будущем", - отмечается в сообщении.

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