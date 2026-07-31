Мировая торговля товарами в I квартале выросла на 3,2%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем мировой торговли товарами в первом квартале 2026 года увеличился на 3,2% в годовом сравнении, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

Показатель оказался выше, чем ожидали в ВТО, где называют такой рост впечатляющим с учетом того, что в январе-марте прошлого года объем торговли товарами был нетипично высоким из-за ускоренного формирования запасов американскими компаниями в ожидании ввода повышенных пошлин на импорт в США.

Увеличение поставок, обусловленное подскочившим спросом на электронные компоненты, необходимые для развития систем искусственного интеллекта, нивелировало негативное влияние военного конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося в конце февраля, отмечается в докладе. В ВТО ожидают, что последствия остановки движения судов через Ормузский пролив будут более заметны в результатах за второй и последующие кварталы.

В первом квартале объем экспорта из стран Ближнего Востока сократился на 9,7%, тогда как импорт в этот регион упал на 11,9% в годовом сравнении. В Азии был зафиксирован рост экспорта на 12,9%, импорта - на 14,6%. В Северной Америке экспорт повысился на 7%, тогда как импорт сократился на 10,7% в значительной части из-за высокой базы сравнения. Экспорт из европейских стран сократился на 2,6%, импорт в регион увеличился на 0,6%.

Опубликованный в марте базовый прогноз ВТО предусматривал, что по итогам всего 2026 года объем мировой торговли вырастет всего на 1,9%. При его подготовке эксперты организации обладали лишь ограниченной информацией относительно масштабов перебоев в поставках, которые вызовет ближневосточный конфликт. С учетом наблюдаемой динамики событий в ВТО теперь ожидают более существенного сокращения торговых потоков из стран Ближнего Востока к концу года, но в то же время - более сильного их роста в Азии и Северной Америке на фоне бума ИИ. Глобальный результат будет зависеть от того, какие факторы возобладают. Очередной прогноз относительно объемов мировой торговли будет подготовлен в октябре.