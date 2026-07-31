Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $90,2 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу, трейдеры оценивают объемы поставок ближневосточной нефти через ключевые транспортные маршруты и новости о развитии отношений США и Ирана.

"Рынок перестал ориентироваться на ход военных действий и переключился на данные о морских перевозках сырья", - отмечает аналитик SEB Research Оле Хвалбю.

Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:40 по московскому времени составляет $90,19 за баррель, что на $1,16 (1,3%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,19 (1,42%), до $84,78 за баррель.

Иранское агентство Fars сообщило в пятницу днем, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил два танкера, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив.

Данные Kpler показывают, что два танкера класса VLCC, перевозившие нефть из Персидского залива, все же прошли через пролив 31 июля, хотя движение судов по нему в целом остается ограниченным. Между тем, через Баб-эль-Мандебский пролив накануне проследовали 29 танкеров.

Иранские СМИ сообщают, что Тегеран продолжает переговоры с Оманом по поводу совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе.

Между тем, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать, сообщило издание The National.

В июле цена нефти Brent выросла почти на 24%, WTI - на 22%.