"Россети" снизили прибыль по РСБУ в I полугодии на 18% до 64,7 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне 2026 года составила 64,73 млрд руб. после почти 79 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, показатель снизился на 18%.

Выручка компании составила 196,81 млрд руб. после 175,63 млрд руб., себестоимость - 112,83 млрд руб. после 100,97 млрд руб.

Валовая прибыль в итоге составила 83,98 млрд руб. (+12,5%).

Прочие доходы компании выросли с 31,35 млрд до 35,29 млрд руб., расходы - с 20,1 млрд до 53,98 млрд руб.

Объем долгосрочных заемных средств снизился с 369,84 млрд руб. на конец 2025 года до 334,84 млрд руб. на конец первой половины этого года, краткосрочных - со 116,94 млрд руб. до 112,31 млрд руб.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Доля РФ в капитале "Россетей" составляет по итогам завершившейся зимой очередной допэмиссии 77,02%. Согласно данным на сайте компании, еще 22,98% приходятся на прочих акционеров, включая компании из группы "Россети".

В четверг, 30 июля, была зарегистрирована новая эмиссия акций компании в объеме около 902,96 млрд шт. по цене 0,5 руб. Как сообщалось, это допэмиссия также нужна для приобретения ряда новых активов. В материалах компании к ГОСА отмечалось, что бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества.

Ранее стало известно, что "Россети" получат от государства акции национализированных "СУЭНКО" (943 млрд 634 млн 764 тыс. 697 акций), "Облкоммунэнерго" (2 млрд 129 млн 693 тыс. 546 шт. ), а также "Ставропольских городских электрических сетей" (191 тыс. 649 акций, также известно как АО "Горэлектросеть" - ИФ) и "Кисловодской сетевой компании" (5 тыс. 688 акций).