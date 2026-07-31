ОАК в I полугодии получила 2,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли год назад

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2026 года получило 2,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 260 млн руб. прибыли за тот же период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка подросла на 16%, до 102,6 млрд руб. Доходы только от строительства и продажи самолетов и других летательных аппаратов составили 61,2 млрд руб. (при себестоимости 45,8 млрд руб.), от производства запчастей - 27,5 млрд руб. (при себестоимости 12 млрд руб.), от ремонта и техобслуживания техники - 7,8 млрд руб. (при себестоимости 5,2 млрд руб.). Общая себестоимость продаж ОАК уменьшилась на 6,6%, до 66 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, достигла 36,7 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее.

Существенное давление на итоговый финансовый результат компании оказали коммерческие расходы (21,2 млрд руб.), прочие расходы (включают курсовые разницы, обесценение финансовых вложений и др. - всего 15,3 млрд руб.), проценты к уплате (13,5 млрд руб.), а также управленческие расходы (10,2 млрд руб.). Прочие доходы были на уровне 20,9 млрд руб., что на 25% меньше, чем год назад.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода оценивались в 644 млрд руб. против 405 млрд руб. на конец 2025 года, относящиеся к ним заемные средства были на уровне 222,8 млрд руб. против 201,2 млрд. Краткосрочные обязательства были равны 1,29 трлн руб. (против более 1,3 трлн руб.), в том числе заемные средства - 370,2 млрд руб. (против 450,2 млрд руб.). После отчетной даты ОАК привлекла долгосрочные кредиты и заемные средства на сумму 3,1 млрд руб., в том числе от связанных сторон - 651 млн руб. При этом были погашены долгосрочные кредиты на сумму более 270 млн руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".