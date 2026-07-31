Поиск

ОАК в I полугодии получила 2,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли год назад

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2026 года получило 2,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 260 млн руб. прибыли за тот же период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка подросла на 16%, до 102,6 млрд руб. Доходы только от строительства и продажи самолетов и других летательных аппаратов составили 61,2 млрд руб. (при себестоимости 45,8 млрд руб.), от производства запчастей - 27,5 млрд руб. (при себестоимости 12 млрд руб.), от ремонта и техобслуживания техники - 7,8 млрд руб. (при себестоимости 5,2 млрд руб.). Общая себестоимость продаж ОАК уменьшилась на 6,6%, до 66 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, достигла 36,7 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее.

Существенное давление на итоговый финансовый результат компании оказали коммерческие расходы (21,2 млрд руб.), прочие расходы (включают курсовые разницы, обесценение финансовых вложений и др. - всего 15,3 млрд руб.), проценты к уплате (13,5 млрд руб.), а также управленческие расходы (10,2 млрд руб.). Прочие доходы были на уровне 20,9 млрд руб., что на 25% меньше, чем год назад.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода оценивались в 644 млрд руб. против 405 млрд руб. на конец 2025 года, относящиеся к ним заемные средства были на уровне 222,8 млрд руб. против 201,2 млрд. Краткосрочные обязательства были равны 1,29 трлн руб. (против более 1,3 трлн руб.), в том числе заемные средства - 370,2 млрд руб. (против 450,2 млрд руб.). После отчетной даты ОАК привлекла долгосрочные кредиты и заемные средства на сумму 3,1 млрд руб., в том числе от связанных сторон - 651 млн руб. При этом были погашены долгосрочные кредиты на сумму более 270 млн руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

ОАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд передал под управление Армении коньячный завод "Арарат" Гагика Царукяна

"АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее

 "АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее

"Аэрофлот" зафиксировал рост затрат на топливо во втором квартале почти на 30%

 "Аэрофлот" зафиксировал рост затрат на топливо во втором квартале почти на 30%

RBI возобновит усилия по продаже российского Райффайзенбанка

"Ингосстрах" может закрыть представительство в Турции в случае поддержки решения советом директоров

BP выставляет на продажу активы в Северном море

 BP выставляет на продажу активы в Северном море

Аpple увеличила квартальную чистую прибыль и выручку хуже прогнозов

Brent подешевела до $87,33 за баррель

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10851 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3405 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов