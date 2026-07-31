EBITDA "Норникеля" в I полугодии выросла на 50%, до $3,9 млрд, выше консенсуса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в первом полугодии выросла на 50%, до $3,9 млрд, сообщила компания.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $3,7 млрд.

Консолидированная выручка возросла на 28%, до $8,3 млрд (на уровне консенсуса) вследствие роста цен на цветные и драгоценные металлы.

Чистый оборотный капитал увеличился с начала года до $3,4 млрд ($2,9 млрд на начало года) в основном по причине временного увеличения дебиторской задолженности ввиду перестройки сбытовых цепочек на фоне возросшей геополитической неопределенности, пояснила компания.

Капвложения выросли до $1,4 млрд (годом ранее - $1,1 млрд).

Свободный денежный поток снизился на 20% г/г, до $1,2 млрд, в первую очередь в связи с ростом чистого оборотного капитала и капитальных вложений. Скорректированный свободный денежный поток составил $0,2 млрд.

Чистый долг сохранился на уровне $9,1 млрд. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня 2026 года составило 1,3х.