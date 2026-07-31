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Нефть остается в плюсе, Brent торгуется около $88,6 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, немного отступив от внутридневных максимумов.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 по московскому времени торгуются по $88,61 за баррель, на $1,73 (1,99%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Контракты на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,29 (2,74%), до $85,88 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена фьючерсов на Brent поднималась до $89 за баррель, на WTI - до $86,45 за баррель. С начала июля Brent подорожала почти на 24%, WTI - примерно на 22%.

Участники рынка оценивают динамику событий на Ближнем Востоке, где ситуация остается напряженной, а также следят за данными о движении судов через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху изучают возможность сухопутной блокады Ирана, написала в пятницу The Telegraph, не уточняя источник. Лидеры США и Израиля обсуждали такой вариант на встрече в Овальном кабинете во вторник, отмечает газета.

Другие СМИ сообщили, что Тегеран продолжает переговоры с Оманом по поводу совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе, в то время как Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать.

Агентство Fars написало в пятницу, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил два танкера, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив, тогда как четыре других судна были вынуждены изменить маршруты.

Между тем данные Kpler показывают, что два танкера класса VLCC, перевозившие нефть из Персидского залива, все же прошли через пролив 31 июля, хотя движение судов по нему в целом остается ограниченным. Через Баб-эль-Мандебский пролив накануне проследовали 29 танкеров.

Главный исполнительный директор BankPro Паоло Броккардо полагает, что Brent в ближайшей перспективе будет торговаться в достаточно широком диапазоне - от $80 до $100 за баррель, и движение цен будет определяться реакцией рынка на геополитические новости.

Эксперты BMI также ожидают повышенной волатильности на рынке нефти. "Между США и Ираном происходят периодические военные столкновения, однако они не возвращаются к интенсивным боевым действиям, - говорится в аналитической записке BMI. - Это создает предпосылки для резких колебаний цен в ближайшие недели и месяцы. Неопределенность относительно ситуации с переговорами и реальной обстановки создает почву для внезапных и резких изменений фундаментальных показателей рынка, а также премии за риск"

Brent WTI
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