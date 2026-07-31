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Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса МосБиржи выше 2220 пунктов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу подрос на фоне разнополярных внешних сигналов и подорожавшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent подскочил к $90 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов.

По итогам дневных торгов индекс МосБиржи составил 2226,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - 882,61 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составил 79,4637 руб. (-39,36 копейки).

Подорожали в пятницу акции "Норникеля" (+4,9%), "ММК" (+3,6%), "Северстали" (+3,2%), "Русала" (+3%), "Татнефти" (+2,2%), "Роснефти" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "ИКС 5" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "Хэдхантера" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,4%).

Подешевели акции "МТС" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Полюса" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -1,1% "префы"), ВТБ (-0,1%).

Московская биржа РТС
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