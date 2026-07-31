Изменения курса рубля к мировым валютам в пятницу оказались незначительными

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Изменения курса рубля к основным мировым валютам в последний торговый день июля в целом оказались незначительными; поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по московскому времени составила 11,732 рубля, что всего на 1,8 копейки (на 0,15%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 вырос в цене на 0,35% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,36 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,32%, до 91,13 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 1 августа на 39,36 копейки, до 79,4637 руб./$1, но повысил курс евро на 31,49 копейки, до 91,1925 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,7694 руб./юань, что 5 копеек ниже курса на 31 июля.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть после утреннего снижения днем перешли к росту на торгах в пятницу. При этом вечером они все еще остаются в плюсе, немного отступив от внутридневных максимумов. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 торгуются по $89,88 за баррель, на 0,95% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Контракты на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,77%, до $84,23 за баррель. Ранее в ходе торгов цена фьючерсов на Brent поднималась до $90,8 за баррель, на WTI - до $86,2 за баррель. С начала июля Brent подорожала почти на 24%, WTI - примерно на 22%.

Участники нефтяного рынка оценивают динамику событий на Ближнем Востоке, где ситуация остается напряженной, а также следят за данными о движении судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху изучают возможность сухопутной блокады Ирана, написала в пятницу The Telegraph, не уточняя источник. Лидеры США и Израиля обсуждали такой вариант на встрече в Овальном кабинете во вторник, отмечает газета.

Другие СМИ сообщили, что Тегеран продолжает переговоры с Оманом по поводу совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе, в то время как Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать.

Агентство Fars написало в пятницу, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил два танкера, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив, тогда как четыре других судна были вынуждены изменить маршруты. Между тем данные Kpler показывают, что два танкера класса VLCC, перевозившие нефть из Персидского залива, все же прошли через пролив 31 июля, хотя движение судов по нему в целом остается ограниченным. Через Баб-эль-Мандебский пролив накануне проследовали 29 танкеров.

Главный исполнительный директор BankPro Паоло Броккардо полагает, что Brent в ближайшей перспективе будет торговаться в достаточно широком диапазоне - от $80 до $100 за баррель, и движение цен будет определяться реакцией рынка на геополитические новости.

Эксперты BMI также ожидают повышенной волатильности на рынке нефти. "Между США и Ираном происходят периодические военные столкновения, однако они не возвращаются к интенсивным боевым действиям, - говорится в аналитической записке BMI. - Это создает предпосылки для резких колебаний цен в ближайшие недели и месяцы. Неопределенность относительно ситуации с переговорами и реальной обстановки создает почву для внезапных и резких изменений фундаментальных показателей рынка, а также премии за риск".

"Некоторую поддержку рублю в последнее время оказывает сохраняющаяся напряженность с ликвидностью, что ограничивает спрос на иностранную валюту и вынуждает некоторых участников рынка продавать ее для получения свободных денежных средств. В целом же предложение инвалюты может оставаться ограниченным из-за санкций и геополитики. Лишь с лагом минимум в один месяц эта ситуация способна улучшиться за счет сильного подорожания нефти, отмечавшегося в предыдущие недели. На этом фоне вероятна консолидация пары CNY/RUB в диапазоне 11,66-11,88 руб./юань, по крайней мере в начале следующей недели", - прогнозирует эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам ведущего аналитика компании Freedom Global Натальи Мильчаковой, за июль пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 3%, пары USD/RUB и EUR/RUB на внебиржевых торгах поднялись на 2,5% и 3,9% соответственно.

"За последние 27 лет - 1998-го по 2025-й год - в августе рубль в паре с долларом снижался в 20 случаях. Год назад курс повысился на 0,22% на фоне встречи президентов России и США в Анкоридже, с которой у участников рынка были связаны позитивные ожидания, большинство которых не оправдалось. При отсутствии внешнеполитических прорывов, сопоставимых с прошлогодними переговорами между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вероятность ослабления рубля в предстоящем месяце оценивается достаточно высоко", - отмечает Мильчакова.

По мнению аналитика Freedom Global, эффект от принятого в июле решения по ключевой ставке продолжит во многом определять конъюнктуру валютного рынка. "Сильной девальвации рубля будет препятствовать высокая востребованность рублевых депозитов. При этом курс нацвалюты по-прежнему во многом будет зависеть от динамики цен на нефть марки Urals. Главными же источниками неопределенности для рубля остаются угроза новых санкций и развитие ситуации вокруг Украины", - считает аналитик.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте вновь умеренно подросли, в то время как срочные ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 июля увеличилась на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 13,99% годовых. При этом срочные версии RUONIA на срок 1 месяц и 6 месяцев снизились всего на 1 базисный пункт по отношению к 30 июля и в пятницу составили 14,40% и 15,11% годовых, соответственно. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца не изменилась за день, составив 14,42% годовых.