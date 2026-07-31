"Россети Ленэнерго" в I полугодии увеличили чистую прибыль по РСБУ на 22%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" в январе-июне 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 21,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года - до 24,23 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 17,6% - до 80,52 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 10% относительно января-июня прошлого года - до 49,75 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 30,75 млрд рублей против 23,28 млрд рублей годом ранее (рост на 32%).

ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная электросетевая компания, работающая на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 85,3 тыс. кв. км с населением 7,2 млн человек. Электросетевой комплекс включает свыше 49 тыс. км воздушных ЛЭП, более 30 тыс. км кабельных трасс и более 25 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (67,48% обыкновенных акций).