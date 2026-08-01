"Дочка" Freedom Holding завершила сделку по покупке Turkish Bank

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., дочерняя компания Freedom Holding Corp. (FRHC), завершила сделку по приобретению Turkish Bank, сообщил главный исполнительный директор FRHC Тимур Турлов.

"Мы официально завершили сделку по покупке турецкого банка, теперь у холдинга есть Freedom Bank A.Ş.", - написал он в соцсети.

"Это очень значимое для нас событие. В Казахстане мы создали экосистему, в которой финансовые и повседневные сервисы работают в рамках единого супераппа (...). Именно эту модель мы переносим в Турцию. На этом рынке клиенты, на самом деле, предъявляют очень высокие требования к своим банкам, что задает для нас высокую планку", - отметил бизнесмен.

По словам Турлова, задача на ближайшие годы - "укрепить капитал и технологические возможности банка, чтобы вокруг него могла быстро развиваться экосистема Freedom". "И хорошо изучив турецкий рынок, я сейчас уверен, что наш бизнес будет полезным и актуальным для этой страны", - заявил он.

Ранее сообщалось, что "дочка" Freedom Holding получила одобрение турецких финрегуляторов на покупку Turkish Bank, одного из авторитетных банков Турции, основанного в 1982 году. Сообщалось, что после приобретения Turkish Bank A.Ş. продолжит работу под надзором соответствующих регулирующих органов Турции и сможет использовать экспертизу Freedom в области цифровых финансовых сервисов, современных каналов продаж и обслуживания, а также разработки продуктов, ориентированных на потребности клиентов.

Договор купли-продажи был подписан в феврале 2026 года, предметом сделки является исключительно Turkish Bank A.Ş. Подразделения TurkishBank Group в Великобритании, Турецкой Республике Северного Кипра, а также другие активы данной группы в периметр сделки не входят.