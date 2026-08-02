"Семерка" ОПЕК+ начинает встречу по обсуждению плана добычи на сентябрь

JMMC начнется по ее окончании

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях добычи нефти, (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) начинают онлайн-совещание по обсуждению плана добычи нефти на сентябрь, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По окончании встречи "семерки" начнется заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Предполагается, что "семерка" ОПЕК+ на совещании утвердит решение об увеличении добычи нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с. По данным источников агентства Bloomberg, принципиальное решение между странами по этому вопросу было принято за несколько часов до начала заседания.

Если повышение будет утверждено, то ОПЕК+ завершит возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с. Первый этап - на 2,2 млн б/с - был "свернут" в сентябре 2025 года. Таким образом, до конца 2026 года для всех стран-участниц альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без каких-либо обременений, а общий разрешенный уровень добычи альянса составит чуть выше 36,2 млн б/с.

В то же время "добровольцы" ОПЕК+ всегда заявляли, что ограничения могут быть возвращены как полностью, так и частично, в зависимости от ситуации на рынке.

Для того чтобы повышать квоты уже всех стран ОПЕК+, нужно назначить заседание министров всех стран альянса - ближайшее пока назначено на 29 ноября. Это может сделать мониторинговый комитет ОПЕК+, который также состоится 2 августа.

Между тем сейчас страны ОПЕК+ обсуждают новую методику определения максимальных добычных возможностей, которая станет основой для определения квот на добычу в 2027 году - пока квоты всех стран установлены до конца 2026 года. Предполагалось, что в сентябре методика будет утверждена, чтобы на заседании в ноябре определить квоты на 2027 год.

Начиная с марта, страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, не могут нарастить добычу в соответствии со своими квотами, поскольку после нападения США и Израиля Иран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало порядка 20 млн б/с нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. Россия также существенно отстает от своей квоты.