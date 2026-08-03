Рынки акций Европы в основном выросли в пятницу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном выросли в пятницу, исключениями стали британский и сводный индикаторы.

Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 завершил торги снижением на 0,12%, до 649,19 пункта, тогда как в ходе сессии он поднимался до рекордного максимума 656,67 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,27%. Германский DAX поднялся на 0,07%, французский CAC 40 - на 0,28%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 - на 0,13%.

Трейдеры оценивали европейские статданные, новости и финансовые результаты компаний.

Как показали предварительные данные статистического управления Евросоюза за июль, рост потребительских цен в еврозоне ускорился до 2,9% в годовом выражении с 2,8% в июне. Стоимость энергоносителей в валютном блоке в июле повысилась на 10% после роста на 8,5% месяцем ранее из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Во Франции годовая инфляция, рассчитанная по стандартам Европейского союза, составила 2,4% против 2% в июне, в Италии - 2,9% против 3%.

Лидером падения среди компонентов индекса Stoxx 600 стала Universal Music (-25,4%). Крупнейшая звукозаписывающая компания мира сообщила в пятницу, что ее чистая прибыль в первом полугодии снизилась в семь раз относительно того же периода прошлого года, несмотря на рост выручки на 5,3%.

Самый большой подъем в сводном индексе показала Teleperformance, предоставляющая услуги аутсорсинга в сфере обслуживания клиентов. Ее капитализация выросла на 13,2% после сильной квартальной отчетности.

Котировки итальянского производителя аэрокосмической и военной техники Leonardo поднялись на 2,6%. Компания отчиталась об увеличении объема новых заказов в первом полугодии на 45%, а также улучшила годовой прогноз для этого показателя.

Бумаги датской Novo Nordisk подешевели на 7,3% после сообщения компании о неудовлетворительных результатах испытания ее экспериментального препарата для лечения кардиометаболических заболеваний.

BP Plc, объявившая о запуске процесса продажи бизнеса в Северном море, нарастила капитализацию на 1,8%.

Среди других нефтяных компаний рыночная стоимость Shell увеличилась на 1,9%, TotalEnergies - на 1,1%, Eni - на 0,3%, Equinor - на 0,8%.

Цена акций NatWest повысилась на 3,2%. Доналоговая прибыль британского банка во втором квартале выросла на 29% и превзошла консенсус-прогноз аналитиков. Кроме того, NatWest повысил квартальные дивиденды и объявил о намерении рассмотреть запуск программы обратного выкупа акций по итогам года - на шесть месяцев раньше, чем планировалось прежде.

Котировки International Consolidated Airlines Group S.A. опустились на 1,5%. Операционная прибыль авиагруппы во втором квартале упала на 25% из-за снижения провозных ёмкостей, а также роста цен на топливо в результате ближневосточного конфликта.

В тройку лидеров роста среди компонентов германского DAX вошли Infineon Technologies (+3,7%), RWE (+1,6%) и SAP (+1,1%), в составе французского CAC 40 - Compagnie de Saint-Gobain (+6,9%), Euronext (+6,2%) и Engie (+4%). Наибольшие потери во Франкфурте понесли Scout24 (-3,6%), Symrise (-3%) и Zalando (-2,4%), в Париже - Veolia Environnement (-3,7%), Orange (-3%) и Accor (-2,9%).