РФ в I полугодии увеличила экспорт кукурузного крахмала в 1,7 раза до 27 тыс. т

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии 2026 года экспортировала 27 тыс. тонн кукурузного крахмала на сумму около $11,3 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Оба показателя в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (более 15,7 тыс. тонн почти на $6,6 млн).

В пятерку крупнейших покупателей вошли Узбекистан (более 11 тыс. тонн), Белоруссия (более 4 тыс. тонн), Казахстан (около 4 тыс. тонн), Таджикистан (более 1,7 тыс. тонн), Киргизия (более 1,5 тыс. тонн).

В центре также сообщили, что в этом году впервые за историю наблюдений российский кукурузный крахмал был поставлен в Афганистан - порядка 250 тонн почти на $150 тыс.

В 2025 году РФ экспортировала на зарубежные рынки более 40 тыс. тонн кукурузного крахмала на $16,7 млн.

По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал), в 2025 году РФ произвела 367,7 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 5,5% больше, чем в 2024 году. Всего производство нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный) составило 417,4 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в 2024 году.