Поиск

РФ в I полугодии увеличила экспорт кукурузного крахмала в 1,7 раза до 27 тыс. т

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии 2026 года экспортировала 27 тыс. тонн кукурузного крахмала на сумму около $11,3 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Оба показателя в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (более 15,7 тыс. тонн почти на $6,6 млн).

В пятерку крупнейших покупателей вошли Узбекистан (более 11 тыс. тонн), Белоруссия (более 4 тыс. тонн), Казахстан (около 4 тыс. тонн), Таджикистан (более 1,7 тыс. тонн), Киргизия (более 1,5 тыс. тонн).

В центре также сообщили, что в этом году впервые за историю наблюдений российский кукурузный крахмал был поставлен в Афганистан - порядка 250 тонн почти на $150 тыс.

В 2025 году РФ экспортировала на зарубежные рынки более 40 тыс. тонн кукурузного крахмала на $16,7 млн.

По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал), в 2025 году РФ произвела 367,7 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 5,5% больше, чем в 2024 году. Всего производство нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный) составило 417,4 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в 2024 году.

Агроэкспорт Союзкрахмал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Комитет ОПЕК+ подчеркнул важность защиты морских путей для поставок энергоресурсов

Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с

"Семерка" ОПЕК+ принципиально договорилась увеличить добычу нефти в сентябре на 188 тыс. б/с

КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары

Минфин США продлил до 28 августа лицензию MOL с "Газпром нефтью"

Суд передал под управление Армении коньячный завод "Арарат" Гагика Царукяна

"АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее

 "АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее

"Аэрофлот" зафиксировал рост затрат на топливо во втором квартале почти на 30%

 "Аэрофлот" зафиксировал рост затрат на топливо во втором квартале почти на 30%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10881 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3428 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов