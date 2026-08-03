Запасы газа в хранилищах Европы достигли минимального на эту дату относительного уровня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Относительный уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг минимального значения за историю наблюдений на соответствующую дату. Раньше исторический минимум уровней запасов для этого времени был за 2021 годом (на возможностях отрасли сказалась пандемия). Однако с начала сезона закачки трек 2026 года постоянно сокращал дистанцию с прежним аутсайдером.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 1 августа достиг 57,11%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Уровень запасов на ту же дату 2021 года был чуть повыше - 57,28%. А днем ранее соотношение было другим: на 31 июля уровень 2026 года был 56,88% (больше), а уровень 31 июля 2021 года - 56,83% (меньше).

В "Газпроме" прокомментировали итоги июня-июля для европейских подземных хранилищ: разница уровня запасов газа по отношению к прошлому году стремится в глубокий минус. В начале лета разрыв составлял 8,2 млрд куб. м. За два месяца он достиг уже 12 млрд куб. м. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe. На 31 июля этого года в европейских ПХГ на 17,3% меньше газа, чем на ту же дату в 2025 году. Российские эксперты отмечают, что уровень запасов газа в ПХГ Германии, Нидерландов и Франции ниже среднего уровня заполненности ПХГ Европы.

"Нехватка газа в подземных хранилищах создает серьезные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов", - предупреждают в "Газпроме".

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ. Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года. Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по центральноевропейскому времени (CET).

Топливному балансу ЕС должны помогать возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе с начала августа 2026 года обеспечивает в среднем 10% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в августе 2025 года, вклад ветроэлектростанций сложился на уровне 14%.

Из-за действий Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что, помимо своих потребителей, ЕС вынужден снабжать газом и объекты в этой стране.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать активным импортом сжиженного природного газа. Однако в августе 2026 года поставки газа из-за рубежа падают на 7% по отношению к прошлогоднему уровню. Импорт СПГ в августе 2026 может снизиться до 6,9 млн тонн.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $696 за 1 тыс. куб. м после $626 в среднем за июль.