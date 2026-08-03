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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле поднялся до 50,7 пункта с 50,3 пункта в июне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2026 года составил 50,7 пункта, поднявшись с июньского значения 50,3 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самый сильный подъем операционной активности в секторе с января 2025 года, пусть и незначительными в целом темпами.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Объемы новых заказов продолжали расти второй месяц подряд, причем темпы их роста стали самыми быстрыми с мая 2025 года. Респонденты отмечали улучшение условий спроса и приобретение новых клиентов. Однако общий подъем новых заказов был обеспечен внутренним спросом, тогда как новые экспортные заказы опять сокращались, самыми быстрыми с октября 2022 года темпами.

Объемы производства увеличивались вслед за ростом заказов самыми быстрыми с января прошлого года темпами.

Темпы инфляции издержек вновь ускорились в июле, став самыми быстрыми с января 2026 года. Компании указывали на проблемы с нехваткой топлива и транспортировкой, а также возросшие цены поставщиков. В результате возросшее бремя затрат перекладывалось на клиентов, отпускные цены росли. Темпы инфляции отпускных цен стали вторыми по скорости с января 2025 года.

Численность работников продолжила снижаться в июле: респонденты выражали опасения относительно устойчивости роста новых заказов и загрузки мощностей. Темпы сокращения рабочих мест при этом замедлились, достигнув самого низкого уровня за четыре месяца.

Объемы незавершенных работ между тем сокращались восемнадцатый месяц подряд, компании отмечали достаточное наличие ресурсов для обработки поступающих заказов. Закупочная активность вновь показывала ускорение.

Деловая уверенность в секторе между тем упала до самого низкого уровня с мая 2020 года. Компании позитивно смотрели на перспективы роста производства в ближайшие 12 месяцев, однако степень оптимизма снизилась из-за опасений относительно покупательской способности клиентов и усиления конкуренции.

S&P Global PMI
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