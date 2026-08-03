Годовая инфляция в Казахстане в июле замедлилась до 10,2%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане в июле 2026 года инфляция составила 10,2% к июлю 2025 года, и 0,6% относительно июня 2026 года, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

В июне 2026 года годовая инфляция составила 10,3%, месячная - 0,8%.

Среди опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан" аналитиков наиболее точным прогноз инфляции за июль оказался у эксперта Freedom Finance Global Данияра Оразбаева (10,2% год к году и 0,6% месяц к месяцу), а также у Ассоциации финансистов Казахстана (0,5-0,7% м/м, 10,2-10,5% г/г).

По данным бюро нацстатистики, основное снижение цен в июле наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции. Так, цены на огурцы снизились на 22,6%, помидоры - на 17,7%, морковь - на 5,3%, бананы - на 4,0%, яблоки - на 2,7%, апельсины - на 2,3%, лимоны и картофель - по 1,6%. Также подешевели яйца - на 1,4% и крупа перловая - на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров подержанные легковые автомобили подешевели на 3,8%, электромясорубки - на 2,2%, хозяйственное мыло - на 1,5%, смартфоны и очки - по 1,3%, краска для волос - на 0,7%.

В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары - на 10,1%, платные услуги - на 9,2%.

По сравнению с июлем прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, огурцы подешевели на 31,6%, помидоры - на 26,5%, лук - на 10,9%, чеснок - на 8,1%, апельсины - на 7,8%, яблоки - на 4,7%, также на рис - 4,1%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года снизились цены на новые автомобили отечественной сборки - на 16,2%, кондиционеры - на 10,8%, медицинские термометры - на 7,5%, медицинские бинты - на 6,4%.

В ведомстве напомнили, что с января 2026 года при расчете индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров 28,4%, платных услуг 30,5%.

Годовая инфляция в январе 2026 года составила 12,2%, в феврале - 11,7%, в марте - 11%, в апреле 10,6%, в мае - 10,4%, в июне - 10,3%.