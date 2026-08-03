Совокупные дивиденды российских страховщиков за 2025 год увеличились на 23%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совокупные дивиденды страховщиков по итогам 2025 года увеличились на 23% к уровню 2024 года, с 175,6 млрд рублей до 215,9 млрд рублей, показало исследование агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Показатель совокупной прибыли участников страхового рынка за тот же период вырос всего на 5,2%. В результате payout ratio страховой отрасли за период поднялся с 36,8% до 43,0%, "то есть компании направили собственникам почти каждый второй рубль чистой прибыли", отмечают аналитики.

На пять компаний из опубликовавших отчетность за прошлый год пришлась значительная часть всех дивидендов отрасли, уточняет НКР. Всего выплаты дивидендов свыше 1 млрд рублей произвели 18 страховщиков. Они направили акционерам 168,6 млрд руб. - 78% совокупного объёма.

Лидером по объему выплаченных дивидендов второй год подряд стало АО "Т-Страхование" с показателем 44,3 млрд рублей. На втором месте АО "Совкомбанк страхование" - 33,4 млрд рублей, на третьем месте ООО "Совкомбанк страхование жизни" - 28 млрд рублей таких выплат. ООО СК "Сбербанк страхование" направило акционерам 22,1 млрд рублей.

"В дивидендном рэнкинге НКР по-прежнему заметны компании, связанные с финансовыми группами и банковскими экосистемами, однако банковский канал сам по себе не объясняет политику выплат. "Сбербанк страхование жизни", ставшее лидером по прибыли, выплатило лишь 4,2 млрд рублей, или 5,9% результата 2025 года. В то же время компания "Совкомбанк страхование жизни" выплатила 28 млрд рублей при показателе прибыли 23,6 млрд рублей", - приводит примеры агентство.

Payout ratio выше 100% за прошлый год зафиксирован у пяти компаний из списка. Самое высокое значение - у "Дефанс Страхование": 222% при дивидендах 1,5 млрд рублей и прибыли 0,7 млрд рублей. У "Т-Страхования" - 154%, у "Совкомбанк страхование жизни" - 119%, у СК "Астро-Волга" - 113%. Исследователи отмечают, что компания "Совкомбанк страхование" выплатила в качестве дивидендов "сумму, практически равную прибыли года".

Однако "выплата свыше 100% не означает автоматического ухудшения финансового положения", говорится в исследовании. Дивиденды могут финансироваться нераспределенной прибылью прошлых лет, а их размер оценивается с учётом запаса капитала и нормативных ограничений. Тем не менее "это важный сигнал о направлении капитала: собственники изымают больше, чем бизнес заработал за один год. Если такая практика становится регулярной, она уменьшает запас для роста, крупных убытков и неблагоприятной переоценки активов", предупреждают аналитики НКР.

Несмотря на то, что дивиденды и прибыль входят в одну отчетность, а payout ratio равно отношению этих показателей, с точки зрения управления компанией они обычно чуть сдвинуты по времени (дивиденды обычно отстают на год). Хотя у отдельных участников выплаты значительно превысили годовой результат, некоторые крупнейшие генераторы прибыли обошлись минимальными выплатами, предпочтя капитализацию возврату средств акционерам. Так, компания "АльфаСтрахование" направила на дивиденды 1,5 млрд рублей, или 4,2% чистой прибыли. У "Сбербанк страхование жизни" payout ratio составил 5,9%. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) дивиденды по итогам 2025 года не выплачивала.

НКР отмечает, что в 2024 году лидером по чистой прибыли была РНПК. По итогам 2025 года первое место перешло к "Сбербанк страхование жизни", эта компания заработала 70,6 млрд рублей. РНПК с 65,2 млрд руб. сохранила чрезвычайно сильный результат, но опустилась на вторую позицию. Третье место заняла "АльфаСтрахование" c показателем прибыли 35,7 млрд рублей. Далее следуют "Совкомбанк страхование" с прибылью 33,4 млрд рублей и "Т-Страхование" c 28,7 млрд рублей.

Таким образом, пятерка лидеров рынка страхования заработала в совокупности 233,5 млрд рублей прибыли, то есть около 46,5% прибыли всего рынка. Девятнадцать компаний с прибылью свыше 5 млрд рублей, опубликовавших отчётность, сформировали 380,8 млрд рублей и обеспечили 75,8% отраслевого результата, следует из анализа НКР.