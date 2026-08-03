Продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже за 7 месяцев снизились на 11,2%, в июле – на 35,6%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже за прошедшие семь месяцев составили 19,15 млн тонн, что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте площадки.

Оборот в денежном выражении снизился на 1,9% и составил 1,185 трлн рублей.

В июле продажи нефтепродуктов на площадке составили 2,17 млн тонн, что на 35,6% меньше, чем годом ранее. Месячный оборот по секции составил почти 173 млрд рублей – на 11,5% меньше, чем в июле 2025 года.

Дизельного топлива за семь месяцев продано 9,69 млн тонн. Это на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи летнего вида в январе-июле составили 6,19 млн тонн (-21,5%), зимнего - 1,46 млн тонн (-2,2%), межсезонного - 1,204 млн тонн (+16,9%), арктического - 833 тыс. тонн (+6,7%). В прошлом месяце через биржу реализовано почти 1,1 млн тонн дизтоплива - на 37,2% меньше, чем в июле прошлого года. Продажи летнего вида составили 837 тыс. тонн (-42,6%), зимнего - 50 тыс. тонн (-53,7%), межсезонного - 2 тыс. тонн, арктического - 208 тыс. тонн (+15,2%).

Бензинов в январе-июле на Петербургской бирже продано 4,92 млн тонн - на 19,4% меньше, чем за первые семь месяцев 2025 года. В частности, продажи Аи-92 снизились на 17,7%, до 2,895 млн тонн, Аи-95 - на 21,7%, до 1,99 млн тонн. В июле на площадке было реализовано 452 тыс. тонн - на 51,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Продажи Аи-92 составили 329 тыс. тонн (-39,6%), Аи-95 - 120 тыс. тонн (-69,1%).

Авиакеросина в январе-июле продано 581 тыс. тонн (-40,9%), в июле - 34 тыс. тонн (-80,5%). Реализация через биржу топочного мазута за семь месяцев составила чуть выше 1 млн тонн (-11,6%), в июле - 125 тыс. тонн (-24,5%). Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд и автомобильного транспорта в январе-июле составили 1,48 млн тонн (+12,4%), в прошлом месяце - 263 тыс. тонн (+27,9%).

Как сообщалось, с июля до конца сентября был временно снижен норматив по биржевым продажам бензина – с 15% до 10%. Норматив по дизтопливу, сообщали в Минэнерго, будет снижен с 16% до 10%, при этом сроки не назывались, а соответствующего изменения в правительственных документах еще нет.

По итогам 2025 года объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже снизился на символические 0,1% до 37,16 млн тонн. В частности, продажи дизельного топлива выросли на 2,7% до 19,32 млн тонн; бензинов - снизились на 6% до 10,25 млн тонн.