TotalEnergies продаст KKR ВИЭ-активы на 900 млн евро

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies договорилась о продаже 50% ряда европейских наземных объектов солнечной и ветроэнергетики структуре американской инвесткомпании KKR с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне 1,8 млрд евро, сообщила пресс-служба TotalEnergies.

Объекты расположены в Германии, Испании, Франции и Польше. Их общая мощность составляет 1,2 ГВт.

Закрытие сделки ожидается в 2026 году. TotalEnergies сохранит за собой оставшиеся 50% портфеля и продолжит управлять им.

Кроме того, TotalEnergies договорилась о покупке у Shell всего европейского сегмента наземных ВИЭ за неназванную сумму.

Сегмент включает действующие и строящиеся объекты солнечной и ветроэнергетики на 500 МВт, расположенные преимущественно в Италии и Нидерландах, а также плановые проекты в сферах солнечной и ветроэнергетики и систем накопления энергии в Италии, Великобритании и Испании на 3,5 ГВт.

Эту сделку также планируется закрыть в текущем году.

Совокупная валовая установленная и строящаяся мощность европейских ВИЭ-активов TotalEnergies составляет около 10 ГВт, еще 27 ГВт находятся в разработке. К 2030 году компания планирует чистое производство электроэнергии на уровне выше 100 ТВт.ч.