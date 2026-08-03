Поиск

TotalEnergies продаст KKR ВИЭ-активы на 900 млн евро

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies договорилась о продаже 50% ряда европейских наземных объектов солнечной и ветроэнергетики структуре американской инвесткомпании KKR с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне 1,8 млрд евро, сообщила пресс-служба TotalEnergies.

Объекты расположены в Германии, Испании, Франции и Польше. Их общая мощность составляет 1,2 ГВт.

Закрытие сделки ожидается в 2026 году. TotalEnergies сохранит за собой оставшиеся 50% портфеля и продолжит управлять им.

Кроме того, TotalEnergies договорилась о покупке у Shell всего европейского сегмента наземных ВИЭ за неназванную сумму.

Сегмент включает действующие и строящиеся объекты солнечной и ветроэнергетики на 500 МВт, расположенные преимущественно в Италии и Нидерландах, а также плановые проекты в сферах солнечной и ветроэнергетики и систем накопления энергии в Италии, Великобритании и Испании на 3,5 ГВт.

Эту сделку также планируется закрыть в текущем году.

Совокупная валовая установленная и строящаяся мощность европейских ВИЭ-активов TotalEnergies составляет около 10 ГВт, еще 27 ГВт находятся в разработке. К 2030 году компания планирует чистое производство электроэнергии на уровне выше 100 ТВт.ч.

Shell TotalEnergies KKR Германия Италия Франция Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 0,1%, до 92,2 млн тонн

Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

 Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Комитет ОПЕК+ подчеркнул важность защиты морских путей для поставок энергоресурсов

Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с

"Семерка" ОПЕК+ принципиально договорилась увеличить добычу нефти в сентябре на 188 тыс. б/с

КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары

Минфин США продлил до 28 августа лицензию MOL с "Газпром нефтью"

Суд передал под управление Армении коньячный завод "Арарат" Гагика Царукяна
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3430 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10885 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов