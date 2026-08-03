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В Турции в июле инфляция замедлилась до 31,75%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Турции в июле рост потребительских цен замедлился до минимальных с марта 31,75% в годовом выражении по сравнению с 32,11% месяцем ранее, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что июльская инфляция составит 31,8%.

Повышение цен на жилищно-коммунальные услуги замедлилось до 40,32% с 45,14% в июне, на транспортные - до 30,83% с 31,15%. Также сократились темпы роста цен на алкоголь и табачные изделия, телекоммуникационные и образовательные услуги.

Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков ускорилось до 37,53% в годовом выражении с 35,45% в июне, на одежду и обувь - до 16,48% с 14,18%.

Подъем потребительских цен в помесячном выражении в июле составил 1,78% против 0,99% месяцем ранее.

Рост цен производителей (индекс PPI) в Турции в июле замедлился до 27,83% в годовом выражении с 28,09% в июне и до 1,52% с 1,8% в помесячном выражении.

Turkstat PPI Турция
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