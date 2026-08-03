РФ в I полугодии увеличила экспорт минтая в Японию на 15% до 1,4 тыс. т

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии этого года экспортировала в Японию 1,4 тыс. тонн мороженого минтая, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Рыбный союз по результатам анализа японской таможенной статистики.

Экспортная выручка выросла на 45% до $2,8 млн.

"Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай (потрошеный, без головы) побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки", - говорится в сообщении.

Экспорт филе минтая вырос на 5% до 3 тыс. тонн, рост стоимости в сравнении с 1 полугодием прошлого года - на 15%, до $11 млн.

К 26 июля 2026 года отечественное производство филе минтая в море на судах осталось на уровне аналогичного периода прошлого года - 68 тыс. тонн, сообщил союз.

Экспорт сурими из минтая составил 11 тыс. тонн на сумму $28 млн.

Кроме того, РФ поставила в Японию 3,5 тыс. тонн (на $61 млн) мороженого краба-стригуна, 1,5 тыс. тонн (на $51 млн) камчатского краба, 4,7 тыс. тонн (на $28,6 млн) живого морского ежа, 1 тыс. тонн (на $4,5 млн) мороженого кальмара.

Всего в январе-июне 2026 года российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию составил 53 тыс. тонн на $398 млн. Динамику этих показателей союз не приводит.

Россия занимает пятое место в мире по объему поставок рыбы и морепродуктов в Японию (после Китая, Чили, США и Вьетнама) с долей порядка 6% в весе и стоимости.