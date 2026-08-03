"Лента" во II квартале нарастила выручку на 28,8%

Чистая прибыль компании сократилась на 18,8%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" (группа "Лента") по итогам II квартала увеличила выручку на 28,8%, до 341,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль уменьшилась на 18,8% и составила 7,99 млрд рублей.

LfL-выручка в отчетном периоде выросла на 6,5% за счет повышения среднего чека на 3,6% и трафика на 2,8%.

"Последовательная работа над улучшением покупательского опыта обеспечила рост сопоставимых продаж на 6,5%, - сказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в материалах компании. - При этом Lfl-трафик показал рост во всех ключевых форматах: +2,4% в гипермаркетах, +9,1% в супермаркетах, +2,1% в магазинах у дома".

Розничные продажи компании выросли в отчетном периоде на 29%, до 338,9 млрд рублей. При этом "Лента" связывает этот рост, в том числе, с открытием новых магазинов в форматах "у дома" и супермаркетов, а также с приобретением сетей "Окей", "Реми", "Молния" и "ОБИ Россия".

Большая часть розничных продаж "Ленты" пришлась на гипермаркеты (159,3 млрд рублей, рост на 16%) и на магазины у дома (108,4 млрд рублей, рост на 26,1%).

Средний чек в отчетном периоде уменьшился на 1,4%, до 761 рубля, но число чеков выросло на 30,9%, до 445 млн.

Показатель EBITDA стал больше на 2,9%, составив 22,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA во II квартале 2026 года зафиксирована на уровне 6,7% против 8,4% годом ранее.

Валовая прибыль поднялась на 27,2%, до 78,1 млрд рублей. Валовая рентабельность снизилась до 22,9% с 23,2% годом ранее.

В отчетном периоде ритейлер открыл 235 магазинов (net, с учетом закрытий). Из них 223 магазина "у дома", 12 супермаркетов, 2 гипермаркета и закрыл 32 дрогери-магазина. То есть, на конце отчетного периода число торговых точек "Ленты" составило 7,45 тыс. против 5,84 тыс. годом ранее. Общая торговая площадь выросла на 41,1% и составила 3,93 млн кв. м.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (без учета амортизации) "Ленты" в отчетном периоде выросли на 40%, до 59,2 млрд рублей (17,4% от выручки). Причем более половины этих затрат - расходы на персонал (30,7 млрд рублей, рост на 35,3%).

Чистый долг на 30 июня 2026 года составил 117,4 млрд рублей против 48,8 млрд рублей на 31 декабря 2025 года. Такой рост долговой нагрузки связан, в частности, с приобретением сети гипермаркетов "Окей". Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1,4х против 0,6х в конце прошлого года.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов. По состоянию на 30 июня 2026 года под управлением "Ленты" находится 346 гипермаркетов, 395 супермаркетов, 4396 магазинов "у дома", 2041 дрогери-магазина и 118 реми-магазинов.