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"Делимобиль" взял на контроль ситуацию с топливом для снижения риска простоя автопарка

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") держит на контроле обеспечение сервиса топливом для снижения риска простоев автопарка, сообщила компания. В рамках раскрытия операционных результатов компания отметила, что "отдельно" контролирует топливное обеспечение сервиса.

"Наша модель закупок диверсифицирована: прямые контракты с широким кругом поставщиков, доступ к оптовым и розничным каналам, собственные и партнёрские мощности хранения. Это инфраструктурное решение позволяет ограничивать риск простоя автопарка в периоды повышенной нагрузки и локальных перебоев в инфраструктуре заправки", - говорится в сообщении компании.

В конце июня - начале июля "Делимобиль" и другие каршеринговые сервисы работали в условиях ограниченной доступности топлива и повышенными бонусами стимулировали пользователей активнее заправлять автомобили.

В частности, "Делимобиль" рассылал пуш-уведомления, предлагая начислить дополнительные бонусные баллы (один балл – эквивалент одного рубля) в рамках своей программы лояльности, если арендовавший машину водитель ее заправит. В начале перебоев с поставками топлива сервис предлагал пользователям 500 баллов за эту операцию, в ситуации пикового дефицита – 2000 баллов. По мере стабилизации ситуации повышенные компенсации были отменены.

Делимобиль
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