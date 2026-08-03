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ФАС сменила главу управления регулирования ТЭК и химпрома

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Руководитель управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Цышевская перешла на должность помощника главы ведомства.

Как следует из материалов на сайте ФАС, новым куратором ТЭК и химпрома в антимонопольной службе будет бывшая глава Хабаровского УФАС Татьяна Тютянина. Этим летом она была назначена врио начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС на время отпуска Цышевской.

38-летняя Тютянина с марта 2026 года являлась советником главы ФАС России, ранее руководила Хабаровским УФАС с декабря 2020 года, до этого была замруководителя Мордовского УФАС.

Цышевская была назначена на должность начальника управления ТЭК и химпрома ФАС 16 июня 2021 года. В целом работает в ФАС более десяти лет: она пришла в ведомство в 2005 году, с 2009 года занимала должность заместителя начальника управления контроля электроэнергетики, с 2015 по 2021 годы была замначальника правления регулирования в сфере ЖКХ.

ФАС
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