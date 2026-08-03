ЦБ упростит требования к созданию резервов при реструктуризации кредитов малому бизнесу с временными трудностями

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на четвертый квартал планирует упростить подходы к созданию резервов при реструктуризации кредитов малому и микробизнесу, столкнувшемуся с временными трудностями, рассказал "Интерфаксу" первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

Регулятор ранее временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам корпоративным заемщикам и индивидуальным предпринимателям, имеющим потенциал для восстановления финансовой устойчивости. К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки в свою очередь должны регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы.

Информационное письмо ЦБ, действовавшее до конца первого полугодия 2026 года, было продлено на третий квартал.

"При этом в ближайшей перспективе, в четвертом квартале этого года, мы хотим сделать определенное упрощение в информационном письме по реструктуризациям. Упростим требования для малого и микробизнеса, потому что там всегда сложнее с бизнес-планами. Мы хотим сделать логику примерно как в кредитных каникулах: если нет глубокой просрочки, кредит продлевается, но на него продолжают начисляться проценты, и не позже чем через полгода заемщик начинает платить, сначала, возможно, не в полном размере, но постепенно начинает возвращаться в график достаточных платежей, то можно будет не повышать резерв", - заявил Наберухин.

Другие именения

Он напомнил, что информационное письмо, разрешающее банкам не ухудшать категорию качества по реструктурированным ссудам компаний и ИП, предполагает составление бизнес-плана восстановления финансового положения заемщика.

"Там был на входе показатель долг/EBITDA на уровне не более 7, и он должен был постепенно снижаться. Мы продлили информационное письмо на третий квартал. Но в будущем хотим требования немножко модифицировать и закрепить в регулировании. Сейчас у банков есть возможность не повышать резервы при реструктуризации, просто ссылаясь на устойчивое финансовое положение компаний, без всяких информационных писем и бизнес-планов. Эта устойчивость не всегда надежно определяется. Зачастую банки признают финансовое положение устойчивым, даже если компания убыточна и с отрицательным денежным потоком", - отметил Наберухин.

"Чтобы пресечь такие практики, введем правило, что без дополнительных обоснований не ухудшать резерв можно, только если показатель долг/EBITDA, например, не более 5. Если от 5 до 7 - банки смогут воспользоваться информационным письмом, чтобы не повышать резерв. Ну а если долг/EBITDA уже выше 7 - в таком случае банкам нужно будет признать реструктуризацию рискованной и увеличить резерв. Цифры пока предварительные, будем их дополнительно калибровать", - добавил он.

По словам Наберухина, когда ЦБ проводил оценку влияния информационного письма, то обнаружил, что у ряда компаний проблемы являюся "застарелыми", еще с 2014 или 2019 гг,. и такие кредиты уже давно должны быть зарезервированы.

"Мы над этим работаем, и банки даже высказывают понимание этой позиции. Будем детально обсуждать эти правила с банками до конца этого года, а в следующем году уже планируем внести изменения в регулирование", - отметил он.