ЦБ позволит банкам учитывать денежный поток при создании резервов по кредитам компаниям в стадии банкротства

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ уточнит подход к формированию резервов по кредитам заемщикам, которые находятся в процедуре банкротства. Об этом заявил "Интерфаксу" первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин

Внесение соответствующих изменений в положение 590-П запланировано на 2027 год. Поправки вносят ряд новаций, которые позволят банкам более точно формировать резерв по проблемным заемщикам.

"Если у заемщика, проходящего через банкротство, еще есть денежный поток, к примеру, предприятие банкротится, но производство не остановлено и продукция выпускается, мы будем исходить из того, что резерв можно минимизировать за счет денежного потока в той части, в которой он будет приводить к нормальному значению долга. К примеру, есть банкротный заемщик и по его кредиту нужно создать 100% резервов. Но у него есть 3 рубля денежного потока и 100 рублей долга. Это означает, что его соотношение Долг/EBITDA равняется 33,3. Мы при этом устанавливаем определенный уровень Долг/EBITDA и оцениваем долю долга, которую можно списать для приведения долговой нагрузки к приемлемым значениям, например, Долг/EBITDA на уровне 4. Фактически это означает, что долг, который приемлем для заемщика, это 12 рублей, а не 100. Его банк, условно, может не резервировать и за счет этого снизить общий резерв до 88%", - сказал Наберухин.

"Честно скажу, у нас нет аппетита к тому, чтобы давать послабления просто из-за того, что поменялись какие-то административные правила. Если банки и заемщики готовы нам показать денежный поток, определённую стоимость активов, или тенденцию к улучшению финансового положения, которую можно подтвердить конкретными цифрами, мы дадим возможность не повышать резерв, но на короткий промежуток времени, чтобы это не длилось 10-15 лет. Сейчас работаем над тем, чтобы эти правила заработали уже в следующем году", - добавил он .