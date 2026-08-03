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Объем торгов МосБиржи в июле вырос на 40% г/г, до рекордных 210,5 трлн рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года увеличился на 40%, до 210,5 трлн рублей со 150,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

Таким образом, месячный объем торгов на МосБирже обновил исторический рекорд (предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2026 года на уровне 208,3 трлн рублей).

По сравнению с июнем 2026 года объем торгов вырос на 6,5%, со 197,7 трлн рублей.

Рекордный объем торгов в июле был зафиксирован на денежном рынке - на уровне 168,8 трлн рублей (предыдущий максимум был в апреле 2026 года - 160,4 трлн рублей).

Объем торгов в январе-июле 2026 года составил 1 квдрлн 270,4 трлн рублей, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года (923,5 трлн рублей).

Московская биржа
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